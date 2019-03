Lapazarán: "La izquierda trata el Canal desde el prejuicio más rancio"

Actualizada 09/03/2019 a las 10:52

El senador del PP por Navarra José-Cruz Pérez Lapazarán ha criticado la postura que mantienen Izquierda-Ezkerra y el alcalde de Tudela por esta formación, Eneko Larrarte, en torno al futuro del Canal de Navarra.



Lo ha hecho, explica el PP en un comunicado, coincidiendo con los 25 años de la votación en el Congreso de los Diputados de una Proposición no de Ley impulsada por Izquierda Unida, que pidió sin conseguirlo la paralización de las obras del embalse de Itoiz.



Pérez Lapazarán ha recordado, con motivo de este aniversario, que “Izquierda-Ezkerra es un gran freno al desarrollo de la Ribera, al mantener una postura que ya era trasnochada desde su origen, y han pasado otros cinco lustros”.



“La izquierda sigue abordando el Canal desde el prejuicio ideológico más rancio”, ha considerado Pérez Lapazarán, “e impide con sus actitudes que la Ribera consiga crecer económicamente gracias a la riqueza que le aportaría el agua de Itoiz, llegada a través del Canal”.



A juicio de Pérez Lapazarán, “si es grave, antigua e infundada la posición de Izquierda-Ezkerra, más grave es que el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, se sume a ella”.



Larrarte "olvida el interés general de la ciudad a la que representa, y se cobija bajo el paraguas de sus siglas y esas doctrinas antiprogreso para poner trabas a la calidad de vida de tudelanos y tudelanas”, ha señalado.



Para el senador navarro, “el alcalde de Tudela es cómplice necesario de la estrategia de Bildu para detener esta infraestructura clave para la Ribera”.



“Su tibieza, cuando no su oposición total encubierta, no hacen sino el caldo gordo del nacionalismo vasco”, ha subrayado Pérez Lapazarán, que ha reflexionado sobre “el drama que supone para Tudela tener un alcalde que prioriza las siglas y los dogmas al bienestar de sus ciudadanos”.



“Una tendencia que, por desgracia, está siendo habitual también en el Gobierno de Navarra en esta legislatura y respecto a muchos temas, entre ellos el Canal”, ha apuntado.



Por ello, ha pedido a esta coalición que “de una vez por todas, y pensando en el interés general de la Ribera y de Navarra, sean conscientes de que es imposible mantener hoy aquellos postulados de hace 25 años, que se han demostrado falsos e inconsistentes”.

