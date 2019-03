Anvite convoca una concentración este domingo en Pamplona por el Día de las Víctimas del Terrorismo

Actualizada 08/03/2019 a las 14:08

La Asociación Navarra de Victimas del terrorismo de ETA (Anvite), junto con la Fundación Tomas Caballero, Vecinos de Paz, Libertad Ya, Sociedad Civil Navarra, Asociación por la Tolerancia, Doble 12 y Recuperar Navarra, han convocado este domingo en Pamplona una concentración para conmemorar el 'Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo'.

En un comunicado, Anvite ha remarcado que "como puede leerse en el monumento de Atocha en memoria de las víctimas del 11M, las personas no mueren hasta que no se olvidan" y, por eso, ha destacado que "siguen siendo necesarios este tipo actos para que la sociedad no olvide la barbarie y la sinrazón del terrorismo que hemos padecido".

"Navarra ha sufrido durante muchos años la violencia terrorista y sus consecuencias", ha lamentado la asociación, para subrayar que "la batalla del relato de esos 40 años de crímenes de ETA sigue abierta por la persistencia de los herederos de su brazo político en imponer una versión intencionadamente manipulada e injusta, especialmente con aquellos que dieron su vida por la libertad de nuestra tierra".

Por eso, las víctimas navarras han reiterado que "no podrá hablarse de paz y de convivencia en nuestra tierra mientras los asesinos sigan recibiendo homenajes o mientras se sigan ensalzando o justificando, siquiera, sus crímenes".

Para Anvite, "la convivencia debe crecer desde el reconocimiento de las víctimas y la defensa de la verdad, que pasa por reconocer la brutalidad y la injusticia de lo sucedido".

Y han subrayado que las víctimas del terrorismo "no queremos olvidar ni suavizar el pasado, y tampoco vamos a permitirlo". "Queremos construir el futuro con todos, desde la memoria del relato veraz. Un futuro con valores y compromisos éticos que destierre sin ambages la inmoralidad del terrorismo. Reclamando siempre para todas las víctimas memoria, dignidad y justicia", han concluido las víctimas navarras.

