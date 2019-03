El Gobierno pondrá "medios" si tiene constancia de denuncias por abusos en un colegio de Puente la Reina

Actualizada 07/03/2019 a las 10:23

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha afirmado que por el momento el Gobierno de Navarra no tiene constancia de ninguna denuncia de abusos sexuales supuestamente ocurridos en los años 70 en el colegio Padres Reparadores de Puente la Reina y tampoco ha recibido ninguna solicitud de intervención del Ejecutivo en ese sentido.



No obstante, ha asegurado que "en el momento en que tengamos constancia formal o solicitud de apoyo" por estos hechos, el Gobierno "pondrá todos los medios y tomará las medidas oportunas".



En todo caso, Laparra ha señalado, en respuesta a una pregunta de Podemos-Orain Bai en el pleno del Parlamento, que el Ejecutivo sí ha tenido conocimiento de esta información por los medios de comunicación y ha señalado que los hechos serían "muy graves y ante los mismos no podemos quedar nadie indiferentes".



Laparra ha abogado por "poner los medios para que esto no pase y para prevenir y detectar cualquier tipo de abuso" y ha explicado que, "ante posibles víctimas, desde el Gobierno podemos ofrecer el apoyo de la oficina de atención a las víctimas del delito, creada en febrero de 2016".



Además, Laparra ha afirmado que "hay que actuar con contundencia por parte de los centros cuando se detectan estas situaciones".



Por su parte, la parlamentaria de Podemos-Orain Bai Tere Sáez ha afirmado que "aunque no nos conste legalmente -la denuncia por estos hechos-, sabemos que el tema está y lo que hay que hacer es adelantarse en el sentido de que las víctimas tengan el apoyo". "Hay que actuar con contundencia y no con condescendencia", ha indicado, para señalar además que "el problema" no es la Iglesia, "sino quien abusa". "La iglesia lo que no tiene que hacer es amparar es ese abuso", ha afirmado.

