Los jóvenes navarros, en forma

06/03/2019

Los jóvenes navarros están en forma. O eso dicen ellos. Se ha preguntado a 800 navarros de entre 18 y 30 años sobre su relación con el deporte y una amplia mayoría, el 85% asegura que practica algún deporte o una actividad física con regularidad. De ellos, más del 92%, afirma practicarlo al menos dos días a la semana. La encuesta se enmarca en el informe ‘Juventud y deporte. Navarra 2019’ que ha sido editado por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ).



El estudio extrapola los datos al conjunto de los jóvenes. En Navarra hay un total de 96.460 jóvenes de entre 18 y 30 años. A tenor de los resultados, se estima que 82.820 jóvenes practican deporte y/o actividad física, aunque no todos del mismo modo: 61.135 jóvenes realizan alguna actividad física (gimnasio, andar, running, ciclismo, zumba, pilates, etc), 11.785 practican deporte de competición y alguna actividad física y 9.900 solamente hacen deporte de competición.



Así, casi 22.000 jóvenes afirman que practican deporte de competición en la actualidad. En este dato llama la atención la diferencia de género, ya que la práctica de deporte de competición es casi cuatro veces mayor en los hombres (34,6%) frente al 9,9% entre las mujeres.

En el otro lado de la balanza están los jóvenes navarros inactivos. Son 13.640 jóvenes navarros que no tienen buena relación con el deporte (el 15% del total).



POR DIVERSIÓN Y SALUD



La encuesta pregunta a los jóvenes por sus motivaciones para hacer ejercicio. Y ellos cuentan que les mueven dos razones principalmente. Una, estar en forma y mantener la salud (47,2%). Y, por otro lado, dicen que lo hacen para divertirse, porque les gusta (33,6%). “La vertiente más sana, cuidado del cuerpo, es un factor o motivación más presente en el discurso de las mujeres”, detalla el estudio.



¿Cómo hacen deporte? La mayoría de los jóvenes indica que hace deporte o actividad física por su cuenta (el 69,1%).



Las cinco actividades físicas que más atraen a los jóvenes son: gimnasio (29,6%), running (24,8%), andar (18,6%), nadar (10,4%) y ciclismo (10,2%). A diferencia de lo que ocurre con el deporte de competición, en lo que es la actividad física -entendida como ejercicio sin competición- no hay “brecha de género” según el estudio.



EL 10% PRACTICA A DIARIO



Uno de cada diez jóvenes afirma practicar a diario deporte y/o actividad física. Más aún, una de cada tres personas jóvenes señala que practica deporte cuatro o cinco días a la semana. En cambio, un 7,7% lo hace una vez a la semana. Así, la frecuencia de práctica más generalizada es de dos o tres veces por semana.



La media de horas semanales dedicadas al deporte es de 5,7 horas. Este dato supone que los 82.820 jóvenes que realizan algún tipo de ejercicio dedican, en conjunto, hasta 500.399 horas a la semana a estar en forma.

