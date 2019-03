Geroa Bai, Bildu y Podemos cuestionan la conversión del PAI en modelo educativo

06/03/2019 a las 16:58

La federación de apymas de colegios públicos British-PAI Britila ha solicitado la conversión del PAI en un modelo educativo que "goce de la misma seguridad que el resto de modelos y garantice su calidad" y ha reivindicado que sus hijos "se merecen el mismo respeto y los mismos medios y oportunidades que el resto del alumnado en Navarra".

UPN, PSN y PPN han apoyado la demanda de estas apymas de convertir en modelo el PAI, una opción que Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Orain Bai han cuestionado. I-E no estaba presente en la sesión de trabajo del Parlamento foral.

En la comparecencia, solicitada por UPN y PSN, Anabel Ávila, en representación de Britila, ha remarcado que los miembros de la federación "no somos políticos, sino padres y madres de familias comprometidos con la educación de nuestros hijos". Y ha destacado que "en estos cuatro años hemos pasado de ser ocho colegios federados a 24 colegios e institutos públicos" y que se van a federar cinco más.

Tras afirmar que entre los objetivos de Britila "no está ni estará confrontarnos con otros modelos educativos", ha exigido al Gobierno de Navarra que adopte "las medidas necesarias para garantizar la calidad, continuidad, estabilidad del profesorado y el mismo rango de derechos y requisitos que el resto de modelos existentes en la oferta educativa navarra".

Ha pedido, además, que el PAI "deje de considerarse un programa experimental y se convierta en un modelo consolidado y respaldado por más de 18 años de experiencia", una demanda respaldada por "casi un 60% de familias navarras que el curso pasado eligieron el British o el PAI para sus hijos en la enseñanza pública", ha destacado Ávila.

En ese sentido, ha remarcado que desde que el Gobierno foral sacó la orden foral que facilitaba la salida de los centros del programa "ninguna ha solicitado abandonar", mientras que "no parece que el Ejecutivo tenga interés en facilitar la incorporación de nuevos centros".

"La educación y el futuro de nuestros hijos no es cosa ni de una ni de dos legislaturas, debemos dejar de politizar la educación y alcanzar un pacto educativo que construya el bien común", ha reivindicado la representante de Britila, quien ha demandado a los partidos políticos "una apuesta clara y decidida por apoyar estos programas convirtiéndolos en modelos y dotándoles de los recursos necesarios".

Respecto a las medidas adoptadas a lo largo de la legislatura respecto al PAI, Ávila se ha referido a las evaluaciones de competencias realizadas al alumnado de PAI y ha destacado que, "pese a que parecía que se buscaban malos resultados académicos", los resultados han sido "claramente satisfactorios".

"Nueve de cada diez directores, profesores y padres y madres quieren que el PAI continúe. Pese a sus carencias, el programa funciona", ha defendido la representante de Britila, quien se ha preguntado que "si las evaluaciones son buenas, por qué no se amplía a otros modelos" y si son malas, "por qué se insisten en hacerlas solamente a los centros PAI".

Asimismo, se ha preguntado si tras las evaluaciones realizadas y teniendo en cuenta que no se ha aprobado "ningún plan de mejora real del programa", el Departamento de Educación considera que "no hay nada que mejorar o si tras opinar que estos programas estaban llenos de carencias han cambiado de opinión". "En casi cuatro años de legislatura no se ha hecho absolutamente nada para corregir la situación", ha planteado.

CRÍTICAS DE UPN Y PSN AL DEPARTAMENTO

El parlamentario de UPN Alberto Catalán ha criticado el "menosprecio" del Departamento de Educación al PAI y ha considerado que "a quien verdaderamente ha castigado el Gobierno en esta legislatura es a la escuela pública en castellano". "El acoso y derribo al PAI no tiene justificación, por mucho que se quiera criticar a gobiernos anteriores. El PAI ha venido a quedarse guste más o menos a este Gobierno", ha sostenido el representante regionalista.

El socialista Carlos Gimeno, por su parte, ha puesto de relieve que pese al "contexto educativo hostil" que ha sufrido el PAI por parte del Gobierno foral, "no se ha ido nadie y han entrado seis centros a pesar del empeño del departamento". Ha destacado, además, que en las 44 localidades que han entrado en la zona mixta, el PAI "se ha incrementado en dos puntos en estos dos últimos años".

Por contra, la parlamentaria de Geroa Bai Consuelo Satrústegi ha defendido la gestión realizada por el Gobierno foral a lo largo de la legislatura en materia educativa y, sobre la petición de convertir el PAI en modelo, ha considerado "peregrina y fuera de la realidad la pretensión de que el inglés se ponga en la educación al mismo nivel que el euskera o el castellano".

En representación de EH Bildu, Esther Korres ha considerado que el PAI respondió a "unos intereses políticos muy concretos" y ha afirmado que con el programa "se pierde el nivel de contenidos y la mejora de idiomas apenas es significativa". En su opinión, las evaluaciones muestran que "el PAI no ha tenido buenos resultados" y ha señalado que "no se puede cerrar los ojos ante esta realidad que es penosa". "Por desgracia, pedagógicamente y lingüísticamente los resultados son malos y no podemos decir otra cosa", ha declarado.

Desde Podemos-Orain Bai, Tere Sáez ha asegurado que en su grupo "en ningún momento se ha actuado con ningún prejuicio" en relación al PAI y ha opinado que las evaluaciones han demostrado que "ni pedagógicamente ni lingüísticamente se estaba llegando a donde se tenía que llegar". Ha distinguido Sáez entre modelo y programa y ha remarcado que "nuestra batalla ha sido que el Gobierno haga un buen tratamiento del aprendizaje de idiomas en Navarra".

Por último, Javier García, del PPN ha defendido que el PAI "deje de ser un programa para ser un modelo con todas las garantías de igualdad" y ha demandado "una evaluación de todos los modelos y programas" para poder comparar. "Los datos, son los datos, y los resultados avalan el PAI, lo que se debe hacer es trabajar en transformar el programa en modelo", ha planteado.

Selección DN+