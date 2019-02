Los médicos de Navarra cifran en el 80% el seguimiento de la huelga y el Gobierno en el 9%

Actualizada 28/02/2019 a las 16:51

El secretario general del Sindicato Médico de Navarra (SMN), Alberto Pérez, ha afirmado que, según los datos que han recabado hasta el momento, el seguimiento de la huelga de facultativos convocada este jueves es "prácticamente igual" al de la última jornada de paro, en torno al 80%. Por su parte, el director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Oscar Moracho, ha cifrado en un 9% el seguimiento.

Moracho ha señalado a los medios de comunicación que en Atención Primaria es donde más ha descendido el seguimiento en relación a otras convocatorias, ya que la incidencia ha sido del 15%, "respecto a un 27% que llegó a ser en su momento".



En la Comarca de Pamplona, ha apuntado, el seguimiento ha sido del 9,8%, cuando en otras jornadas de paro ha llegado al 23%.



Moracho ha comentado que en la actividad asistencial, "que es lo que más nos preocupa", el seguimiento ha sido menor también y el programa quirúrgico se ha mantenido por encima de un 70 % de lo programado, pero "hay que tener en cuenta que, ante la huelga de algún anestesista, se suspende todo un quirófano".



En atención especializada, ha agregado, la actividad se ha mantenido por encima de un 95%, "lo cual nos alegra".



SINDICATO MÉDICO

"El seguimiento se está manteniendo, no hay subidas ni bajadas grandes", ha asegurado Pérez, para recordar que este viernes, 1 de marzo, tendrá lugar una nueva jornada de huelga, la quinta convocada en las últimas semanas.

El secretario general del SMN también se ha referido a las palabras del consejero de Salud, Fernando Domínguez, sobre que le parece "fatal" la huelga y que considera que no tiene "ningún sentido" y, frente a ello, ha reivindicado que se trata de "un problema de dignidad profesional".



"Lamentamos muchísimo haber tenido que llegar a la huelga y no haber tenido oportunidades para solucionar estos problemas a lo largo de los últimos cuatro años, pero ha llegado un punto en el que no estamos hablando sólo de cargas de trabajo o retribuciones, sino que es un problema de dignidad profesional. Esto no puede seguir así", ha defendido.



Sobre el documento base con propuestas elaborado por el Servicio Navarro de Salud (SNS) y el diálogo iniciado entre ambas partes, Pérez ha señalado que en el sindicato están "encantados" de que "se hayan sentado con nosotros", lo que supone "una avance enorme". Sin embargo, ha subrayado que las posturas están "enormemente alejadas".



En este sentido, ha recordado que el sindicato se comprometió a realizar una contrapropuesta que, según ha dicho, están elaborando y que van a intentar que a principios de la próxima semana esté cerrada para enviarla a los responsables de Salud. También ha valorado que el SNS organice una reunión con la participación del Departamento de Función Pública para "hablar de temas económicos".



Así, Pérez ha señalado que "seguiremos negociando" y ha indicado que "de entrada, tenemos por delante tres semanas sin jornadas de huelga". "Intentaremos avanzar lo más posible y veremos su disposición a tener una negociación con posibilidades de llegar a acuerdo", ha agregado.



UN NIÑO CADA TRES MINUTOS



En cuanto a los datos de seguimiento de la huelga ofrecidos por Salud, que lo ha cifrado en el 9%, el responsable del Sindicato Médico de Navarra ha remarcado que "ellos dan cifras de incidencia de la huelga", pero que "una cosa es la incidencia y otra el seguimiento". Y ha lamentado, además, el "abuso brutal que están haciendo con los servicios mínimos".



En este sentido, ha asegurado que "cada vez hay más incidencias de aplicación abusiva de los servicios mínimos" y ha afirmado que, por ejemplo, según les ha comentado una pediatra, le han citado un niño cada tres minutos, lo que supone "un puro abuso y limitar nuestro derecho a la huelga".



Ante esta situación, el sindicato ha judicializado el tema de los servicios mínimos establecidos, así como el asunto de los MIR, que en la primera jornada de huelga denunciaron "amenazas y coacciones" para "coartar su derecho a la huelga"

