Las competencias de tráfico para Navarra fueron negociadas por el PNV y no por Barkos

Actualizada 28/02/2019 a las 12:10

Los partidos de la oposición en el Parlamento de Navarra (UPN, PP y PSN) han lamentado la actitud de Uxue Barkos tras conocer que las transferencias de Tráfico para Navarra fueron negociadas con el PNV y no con el Gobierno foral, si bien Geroa Bai reivindica que "el PNV es tan navarro como UPN".

Tras conocerse estos hechos, los representantes de las diferentes formaciones con escaño en el Legislativo foral, después de que ayer el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, asegurara que su grupo en esta Cámara fue el que negoció con el Gobierno de Pedro Sánchez el compromiso dado a la presidenta Uxue Barkos de transferir a Navarra las competencias de tráfico.



Al respecto, Javier Esparza (UPN) ha cuestionado duramente tanto que sea el PNV, "los vascos de otra comunidad autónoma", los que negocien algo para Navarra como que el presidente español, Pedro Sánchez, acepte esta circunstancia: "Se retratan ellos solos".



"Sánchez tendrá que explicar por qué acepta que una transferencia histórica, una transferencia importantísima para la sociedad navarra, acepte, negocie y pacte lo que el PNV le dice, según dijo ayer un diputado", en referencia a las palabras de Aitor Esteban.



Por ello, y tras exigir que "si hay más acuerdos entre el PNV y el PSOE sobre Navarra, que los cuenten todos", ha considerado "inaceptable" que el nacionalismo vasco "quiera entrometerse de esa manera en el devenir en la historia y en las competencias de esta tierra".



En otro tono, también crítico, se ha posicionado la secretaria general del PSN, María Chivite, quien ha ironizado sobre el papel del PNV, que "parece que le hace los recados a la señora Barkos", y aunque también ha reconocido que "todos entendemos que en Geroa Bai se integra el PNV", ha concedido que "mandar intermediarios queda muy feo" cuando se trata de una reivindicación del Gobierno foral.



En cualquier caso, y sobre el propio traspaso de las competencias de Tráfico, la socialista ha defendido el compromiso del PSOE y de Pedro Sánchez y ha asegurado que "se esta avanzando técnicamente en estas cuestiones", aunque ha reconocido que "es verdad que es evidente que en dos meses es complicado hacerlo", en referencia a lo que resta de legislatura.



La crítica vehemente ha sido el tono de Ana Beltrán (PP), para quien el papel jugado en este asunto por Uxue Barkos "demuestra fehacientemente" que la presidenta navarra es "la delegada del Gobierno vasco en Navarra" y "confirma que trabaja por y para el País Vasco y para el PNV".



"Navarra está en riesgo de desaparecer" y "lo estamos viendo en cada una de estas actuaciones. ¿Cómo puede otro partido meterse en nuestras cosas?", se ha preguntado para reivindicar en todo caso la presencia en Navarra de la Guardia Civil y la Policía Nacional, junto a la Policía foral, tras ligar la marcha de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a "una reivindicación histórica de la banda terrorista ETA" ante la que no se puede "ceder".



"No es momento ni nos parece adecuado ese traspaso de competencias de tráfico", ha subrayado la líder popular, que ha asegurado que no dejará a Navarra "en manos de los nacionalistas ni de Pedro Sánchez", un presidente al que "no le importa pactar con secesionistas" para "conseguir sus objetivos", por lo que "no nos fiamos en absoluto ni de Sánchez ni de Barkos".



En defensa de la actuación del Gobierno foral, Koldo Martínez (Geroa Bai), quien ha negado cualquier intromisión al entender que "el PNV es tan navarro como UPN, si no más, y forma parte de Geroa Bai", al tiempo que ha agradecido su labor porque "en su relación con el Gobierno central ha procurado que al menos se mueva" el proceso de transferencias y "ha venido a defender el autogobierno de Navarra".



Es, a su juicio, la postura contraria a la de UPN, que la pasada semana rechazó en el Senado el traspaso de más competencias al País Vasco, un voto "en contra del autogobierno de la Comunidad Autónoma, en contra de que se cumpla la Constitución, en contra de que se cumpla el Estatuto de Gernika".



Por ello, ha considerado que con sus críticas UPN demuestra que "navarros solo son los miembros y las personas que votan a UPN", una "actitud lamentable , antiforal, contraria al Gobierno de Navarra y que viene a ratificar la tristemente famosa foto de la plaza de Colon" con los partidos de derechas unidos.



También Adolfo Araiz (EH Bildu) ha alertado de la "paralización y ralentización" de las transferencias prometidas por parte del Estado, pese a que "hay tiempo más que suficiente" después de que Navarra haya cumplido con los preparativos exigidos, por lo que ha atribuido a "excusas políticas" el freno.

Selección DN+