Ollo dice que el plan lingüístico de su departamento "no impone nada"

Actualizada 21/02/2019 a las 13:13

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha afirmado que el plan lingüístico de su departamento "no impone nada" y busca "empezar a responder a los 80.000 navarros euskaldunes y garantizar los derechos de los empleados públicos de la Administración".



Así, en respuesta a una pregunta de UPN en el pleno del Parlamento, Ana Ollo ha afirmado que "es una falacia" que este plan "limite el acceso a la Administración o vulnere los derechos de los funcionarios" y ha considerado que la pregunta de los regionalistas "está dentro de la euskarafobia que han demostrado durante toda la legislatura". "Lo que hace UPN es intentar enfrentar y romper a la sociedad navarra con la excusa del euskera", ha indicado.



La consejera ha sostenido que la ley del Euskera "reconoce a toda la ciudadanía navarra el derecho a usar el euskera en sus relaciones con la Administración y el objetivo es responder a esa realidad". "Recibimos centenares de solicitudes en el registro del Gobierno de personas que piden ser atendidas en euskera y de la atención a esa ciudadanía es de donde se derivan los planes departamentales", ha dicho, para señalar que los criterios para definir las plazas de empleo público se basan en "la realidad sociolingüística, la zonificación y el uso lingüístico".



El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado que "el derecho de los vascoparlantes a usar el euskera no debe suponer una obligación para la mayoría de ciudadanos que no conocen o no hablan euskera". "El Gobierno ha fabricado una demanda mucho mayor de la que existe a partir de datos y cifras incorrectas. Generan más plazas en euskera para incentivar que la gente se dirija a la Administración en euskera", ha asegurado.



Sánchez de Muniáin ha señalado que "la demanda real de atención en euskera no se corresponde con la oferta debido al poco rigor con el que han evaluado los datos". "Hay una desproporción entre el objetivo perseguido, que es dirigirse a la Administración en euskera, y los medios empleados, que son la creación de plazas con conocimiento obligatorio de euskera obligatorio", ha criticado.

