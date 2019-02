Actualizada 21/02/2019 a las 13:15

El Gobierno de Navarra estudiará prescindir de la contratación de seguridad privada en la Comisaría de la Policía foral de Beloso y destinar para las labores de vigilancia a los agentes de más edad y que se encuentran en situación de segunda actividad.



Así lo ha señalado la consejera de Interior, María José Beaumont, en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre si el Ejecutivo tenía previsto revertir las llamadas "medidas de optimización" implantadas en su día en la Policía foral, un asunto al que ha contestado con un rotundo "no".



"Estas medidas se adoptaron en cumplimiento de un principio básico de actuación para cualquier administración, como es la optimización de los recursos a su disposición", ha justificado, aunque ha señalado que su derogación, ahora posible al ya no existir la anterior ley de Policías a la que se adscribían las medidas, tampoco se puede tomar por no haberse desarrollado la nueva ley.



"Una cosa es la aprobación de la ley foral, que no fue hasta hace tres meses, y otra su aplicación, que requiere de importantes desarrollos reglamentarios", ha señalado Beaumont para indicar que cuando se aprueben estos "se podrá valorar mantener o retirar algunas" de estas medidas.



En cualquier caso ha sido ya rotunda al avanzar su convicción de la necesidad de no dar pasos atrás en algunas de las medidas tomadas, como es la ausencia de vigilancia nocturna presencial en edificios como el Parlamento de Navarra, pues "no tiene sentido que en pleno siglo XXI los policías estén encerrados en un edificio" cuando la tecnología suple esta función con cámaras y se puede destinar los recursos humanos a otros cometidos más necesarios.



"Antes necesitamos atender requerimientos crecientes de seguridad, violencia de género, investigación, seguridad del tráfico o seguridad ciudadana", ha dicho la consejera como ejemplo de necesidades de policías presenciales.



También ha avanzado su intención con el tiempo de retirar el servicio de seguridad privada contratado para la Comisaría de la Policía foral de Beloso, cuyas funciones podrían pasar a ser desempeñadas preferentemente por agentes de más edad, en segunda actividad.

Selección DN+