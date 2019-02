¿Se puede leer el pensamiento?

11/02/2019 a las 06:00

Imagine por un momento que todo el mundo conoce lo que piensa. Que no se queda en su cerebro solo para usted sino que es visible para los demás. Su hijo sabría que, aunque aplaude el último cuadro que ha pintado con acuarelas, en el fondo le parece una chapuza. Su suegra sería consciente de que no le gusta nada su paella, aunque siempre le asegura lo contrario. O su amiga se daría cuenta que, aunque le ha dicho que se encuentra mal y no puede salir, en el fondo, es que no le apetece verla.

Etiquetas Sonsoles Echavarren

