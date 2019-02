Actualizada 07/02/2019 a las 11:12

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha asegurado que el colegio público de Abárzuza "va a respetar los derechos de todos los alumnos y será un colegio que incluya todos los modelos -lingüísticos- si la demanda así lo justifica".

Solana ha señalado, en respuesta a una pregunta del PSN en el pleno del Parlamento, que "se acabará con la discriminación injustificada que sufrieron los alumnos que durante años se tuvieron que marchar a Estella a una ikastola sin que nadie les pagara el servicio de transporte y comedor".

La consejera ha incidido en que "durante 35 años los niños de Abárzuza que han querido educarse en una de sus lenguas propias, con una ley que la reconocía como propia, no han tenido respuesta del Gobierno de Navarra para poder hacerlo en su localidad, y cuando algunas hemos estado denunciando durante tantos años el hecho de que algunos navarros tuvieran que verse desplazados de sus poblaciones porque no se estaba reconociendo el derecho a estudiar en euskera, no vamos a hacer lo mismo con los que quieren estudiar en castellano".



El parlamentario del PSN Carlos Gimeno ha criticado que "la legislatura comenzó pudiendo estudiar euskera en la zona no vascófona y se va a acabar no pudiendo estudiar castellano en la zona no vascófona, es curioso que se tenga que avalar la demanda para estudiar castellano en la no vascófona". "Van a cerrar una escuela rural para abrir un centro de modelo D en la zona no vascófona. Van a separar al alumnado del valle en dos localidades diferentes y van a crear dos líneas de transporte", ha criticado.

Carlos Gimeno se ha preguntado "dónde está la izquierda de este Gobierno" y ha dicho a Podemos e I-E que los ciudadanos "les votaron para defender la escuela pública y se la están cargando por meras ambiciones nacionalistas". "La escuela pública necesita un proyecto amplio, plural, diverso, y lo que no necesita es un proyecto estrecho y singular, que es lo que está haciendo la consejera", ha asegurado.

