Domínguez dice que la huelga de médicos "no tiene sentido" y que hay reivindicaciones que "no tienen cabida" en Navarra

Actualizada 01/02/2019 a las 13:44

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha considerado que la huelga de médicos "no tiene ningún sentido" y ha asegurado que hay algunas reivindicaciones del Sindicato Médico de Navarra, convocante de los paros, que "no tienen cabida" en la Comunidad foral.

En declaraciones a los periodistas, el consejero ha comentado que "no hay ninguna novedad" respecto a las conversaciones con el Sindicato Médico y ha destacado que "hay unas reivindicaciones salariales y retributivas que tienen su marco de negociación y que se escapan al departamento". "Por muy legítimas que sean, nosotros no podemos hacer nada", ha remarcado.

Según ha indicado, "hay una serie de reivindicaciones de índole laboral que ahí si que podemos participar". Y ha defendido que "desde el principio de legislatura el departamento ha estado abierto al diálogo". "En este momento, nosotros hemos propuesto una serie de temas para conversar con el Sindicato Médico y también un calendario de reuniones", ha relatado.

Además, Domínguez ha subrayado que las movilizaciones convocadas en Navarra se enmarcan en unas protestas a nivel nacional y ha señalado que si bien "la sanidad navarra comparte algunos problemas con el resto de los sistemas sanitarios, hay algunas reivindicaciones que aquí no tienen cabida".

Por otro lado, sobre las críticas y las quejas de "irregularidades" y "presiones" por parte de los MIR del servicio de Urgencias del CHN, Domínguez ha señalado que la situación de los MIR es "especial" porque "es verdad que son médicos en formación, pero al mismo tiempo tienen un contrato laboral".

Ha reconocido el consejero que "hay sentencias que dicen que no se les puede incluir en los mínimos de las huelgas", pero ha afirmado que "más allá de eso, entiendo que al menos es éticamente reprobable dejar una guardia sin haber avisado previamente".

"Si estás de guardia, abandonar la guardia me parece éticamente reprobable. No sé si desde el punto de vista disciplinario puede hacerse algo o no, pero me parece éticamente reprobable", ha expuesto Domínguez, para agregar que "una cosa es el derecho a la huelga, que nadie ha cuestionado, y otra cosa es estar de guardia y marcharte a mitad de la guardia sin decir nada".

En este sentido, el consejero ha avanzado que se va a "analizar" lo sucedido porque "también se ha dicho que ha habido coacciones y no ha habido" y ha explicado que ha pedido que se haga un informe para "analizar todas las circunstancias de este caso".

