La ley del Mapa Local llegará a pleno con amplia oposición sindical

30/01/2019 a las 06:00

La Ley Foral de Reforma de la Administración Local de Navarra se vota el miércoles en el pleno del Parlamento sin tener a día de hoy asegurados los votos necesarios. Busca racionalizar y mejorar los servicios que se prestan desde las entidades locales, y conllevará cambios en el Mapa Local. Se crearían 12 comarcas que sustituirían a las más de 65 mancomunidades actuales. Y es ahí, en los cambios que conllevará la norma para el personal actual de las entidades locales y la “falta de garantías laborales”, donde radica el rechazo por parte de los sindicatos. Una oposición unánime hasta casi el último momento, pues sólo LAB, el viernes, se desmarcó dando un “sí crítico”.

La comisión parlamentaria de enmiendas parciales a la ley supuso un antes y un después en la unidad sindical. Los críticos de Podemos-Orain Bai presentaron tres enmiendas de carácter laboral consensuadas por CCOO, LAB y ELA. No recibieron el apoyo del resto de parlamentarios del cuatripartito que sustenta el Gobierno (Geroa Bai, EH Bildu e I-E). Dos reclamaban la gestión directa de los servicios públicos y homogeneizar las condiciones laborales en la Administración Local, pero se rechazaron. Y la tercera, que invitaba a no destruir empleo con la reforma, se retiró al introducirla parcialmente el cuatripartito a través de otro texto diferente.

Pese a ello, LAB informó de que daba un “sí crítico” a esta ley aun considerando que “se podría haber avanzado más en las condiciones laborales de los empleados de este ámbito”. “Todavía, en el pleno, es posible la revisión de alguna enmienda”, añadía.

Explicó que había participado en el proceso “haciendo propuestas para que el articulado garantizara la gestión pública directa de los servicios, el mantenimiento de puestos de trabajo, la estabilización del empleo o la creación de un marco propio de negociación”. “Finalmente, fruto de movilizaciones y gestiones asumidas por la mayoría sindical, hemos conseguido que, a través de distintas enmiendas, se hayan integrado en el texto gran parte de ellas”, afirma (también el cuatripartito presentó alguna enmienda de tipo laboral).

Desde CCOO responden a esta postura que “ninguna de las reivindicaciones sindicales han sido recogidas en la ley”, y ven “inexplicable” que uno de los sindicatos que trabajó a su lado en las reivindicaciones, “en un ejercicio de subordinación manifiesta a la organización política de la que parece depender, intente convencer ahora de que se hayan conseguido la mayor parte de las planteadas”.

Reclama CCOO a los grupos parlamentarios que rechacen el proyecto de ley. “No incorpora las reivindicaciones sindicales que hizo suyas Orain Bai”, expone. Y recuerda también que, en sus concentraciones comunes con UGT, ELA y LAB, se demandaban “garantizar el empleo y la estabilidad de las plantillas, homogeneizar las condiciones laborales impulsando un marco de negociación que llevase a un convenio sectorial, y garantizar el mantenimiento de los servicios con una prestación directa por las administraciones”.

En un punto intermedio, el sindicato ELA considera una “mala noticia” que LAB se haya mostrado favorable al proyecto antes de su votación en el Parlamento, “cuando todavía hay opciones de incorporar enmiendas”, y dice que el cambio “no se corresponde con ninguna lógica sindical”. Critica también el rechazo de CCOO “antes de haberse agotado la posibilidad de votar enmiendas en el pleno”. Cree que estas decisiones “restan posibilidades”.

ELA anuncia que sería favorable a la reforma del Mapa Local “siempre y cuando se incorporasen enmiendas en el pleno que garanticen el mantenimiento del empleo”. Reclama asimismo “estabilización de las plantillas, que no haya un empeoramiento de las condiciones de trabajo, rebajar la inaceptable tasa de temporalidad y que se apueste por unos servicios públicos de calidad”.

Sobre esta materia, UGT insiste en su caso en que la ley “o se retire o no se apruebe”. “Nuestra postura es la misma desde el primer momento, hace dos años: esta reforma va a ser un ERE en las administraciones públicas. Garantiza subrogar plantillas, sí, pero al día siguiente nadie podrá marcar las condiciones laborales o la continuidad de los trabajadores cuando las comarcas, que serán entidades independientes, aprueben sus plantillas orgánicas”, afirma.

“Es un sistema perverso, no hay ninguna garantía legal, y es lo que hemos mantenido además ante el Gobierno en las pocas reuniones que ha habido. No nos sumamos al resto de sindicatos para las enmiendas parciales porque esto no hay enmienda que lo arregle”, dice. Y enumera que “los funcionarios tienen garantizado el puesto, pero no las condiciones laborales; el personal laboral, fijo o no, peligra; y el eventual lo tiene crudo”.

Finalmente, desde el sindicato Afapna siguen en el “no” a la reforma del Mapa Local. “Es inaceptable y no cuenta con el apoyo de los afectados”. “Vemos dificultades para mantener los puestos de trabajo actuales, creemos que habrá despidos, y es lo que hemos transmitido en las escasas reuniones que se han mantenido. ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando en dos ayuntamientos cercanos haya dos coordinadores de área (deportes, cultura...) similares? Lo lógico parece que la comarca solo tenga uno”, sentencian.

57 cargos locales respaldan la ley

32 alcaldes, concejales y presidentes de concejos, y 25 presidentes de mancomunidades y agrupaciones tradicionales (cargos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, I-E e independientes) han suscrito un documento en el que respaldan la ley de reforma del Mapa Local. La ven “relevante” y una “oportunidad histórica”, y recalcan que es fruto de un “proceso participativo sin precedentes”, si bien “quedan cosas pendientes”. Creen que la no aprobación “podría implicar una nueva espera de muchos años”. Reclaman “responsabilidad, altura de miras y valentía a los parlamentarios, especialmente a quienes firmaron el Acuerdo Programático”, en clara alusión a los 4 críticos de Podemos-Orain Bai que aún no han dado a conocer su voto.

