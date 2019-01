La epidemia de gripe alcanza su pico más alto en Navarra la cuarta semana de enero

Actualizada 29/01/2019 a las 19:04

Navarra ha alcanzado el pico de la epidemia de gripe, entre el 21 y el 27 de enero de 2019, con una tasa media de 476 casos por 100.000 habitantes según recoge el informe de vigilancia epidemiológica publicado por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN). Esta es la cuarta semana desde que se superara el umbral epidémico durante la última semana del año, entre el 24 y el 30 de diciembre del pasado 2018.

Esta semana se han diagnosticado 3.031 nuevos pacientes con síndrome gripal, 343 más que la semana pasada, lo que eleva a 9.036 los casos atendidos en la temporada. La incidencia de síndromes gripales ha aumentado en todos los grupos de edad, y de forma muy intensa en niños. En cuanto a las zonas, se registra una mayor incidencia en el Área de Salud de Pamplona, con 539 casos por 100.000 habitantes.

En cuanto a los casos de gripe hospitalizados, esta semana se han registrado 73. De ellos, 40 de las personas ingresadas han confirmado gripe A(H1N1), 30 gripe A(H3N2), y 3 están pendientes de subtipar. De esta manera, la cifra total de pacientes ingresados en lo que va de temporada se eleva a 230, de los que 16 requirieron ingreso en UCI.

Cabe destacar igualmente que coincidiendo con la epidemia de gripe se observa, en las últimas semanas, un aumento en la mortalidad general y en los diagnósticos, también, de neumonías.

REFUERZO EN LOS CENTROS SANITARIOS

El Servicio Navarro de Salud–Osasunbidea (SNS-O) mantiene el refuerzo del dispositivo asistencial en sus centros sanitarios con el objeto de absorber la demanda de atención causada por la epidemia de gripe.

El Servicio de Urgencias del centro Dr. San Martín, adelanta su apertura a las 9 horas y el nuevo centro de urgencias de Buztintxuri, mantiene el horario ampliado hasta las 22 horas (laborables de 15 a 22 horas, y fines de semana y festivos, de 8 a 22 horas).

En el área de Tudela, el Servicio Normal de Urgencias (SNU) incrementará su personal, tanto facultativo como de enfermería, los fines de semana y festivos. Y en Estella se contempla la posibilidad de reforzar personal si el incremento de atenciones ocasionadas por la gripe lo hicieran necesario.

Así mismo, en los días laborables de mayor carga asistencial, los centros de salud priorizarán las atenciones en el día, modificando las agendas, y se ampliarán las consultas telefónicas y en domicilio para ofrecer la mayor capacidad posible de absorción de necesidades asistenciales.

Por su parte, el Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) habilita una zona en Urgencias para pacientes pendientes de ingreso. Además, existe la posibilidad de disponer de hasta 36 camas más, así con un equipo adicional de hospitalización a domicilio. Todo ello con un refuerzo de plantilla de cerca de medio centenar de personas a las que hay que añadir cuatro personas más en servicios de apoyo (laboratorio y farmacia).

ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL 948 290 290

Cabe recordar que Salud ofrece en el teléfono de Consejo Sanitario, 948 290 290, un servicio de atención fuera del horario habitual de los centros de salud, en el que personal de enfermería especializado ofrece a la ciudadanía información sobre la forma más adecuada de actuar ante los problemas de salud más habituales, o una respuesta a las dudas más frecuentes sobre su enfermedad o tratamiento.

Funciona todos los días laborables entre las 14,30 y las 21,30 horas, y entre las 9 y las 21 horas en fin de semana, en el teléfono 948 290 290 y en la dirección de correo electrónico consejosalud@navarra.es. El servicio es una herramienta de atención sanitaria eficaz e inmediata, sobre todo en épocas concretas como la temporada de gripe o ante episodios de enfermedades como gastroenteritis u otros procesos banales, evitando desplazamientos a los servicios de urgencias y demoras innecesarias en la atención.

RECOMENDACIONES

Para prevenir el contagio de la gripe, el ISPLN ofrece en su página web una serie de recomendaciones, como lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente; cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable, con la cara interna del codo o con el dorso de la mano; o no frecuentar lugares con mucha gente para evitar contagios, entre otras. Igualmente ofrece información sobre diferentes aspectos de la enfermedad (síntomas, tratamiento, etc), así como un cuestionario de autoevaluación de síntomas de gripe y de resfriado con recomendaciones sobre qué hacer en función de las respuestas. Hay que resaltar que, al estar causada por un virus, los antibióticos no están indicados, y únicamente se trata con medicamentos que alivien los síntomas.

