Aconsejan no salir al monte hoy por las rachas de viento en Navarra

El fuerte viento que soplará hoy en rachas fuertes o muy fuertes en el monte aconseja no acudir a parajes expuestos o aprovechar la jornada para disfrutar de la nieve en parajes altos del norte, ya que el tiempo empeora y se recrudece, con posibilidad de ventisca. Así lo advertía el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate y lo avalaba en su Twitter la Policía Foral. Como recogía Eulate: “Algunas personas pueden tener la idea de ir a zonas como Aralar a disfrutar de la nieve caída en los últimos días. No es recomendable acudir allí o a otras zonas montañosas. Los vientos con ventisca serán puntualmente huracanados”, indicó, precisando que la intensidad del viento se intensificará por la tarde.

Además, tras la tregua de ayer, añadió además que la inestabilidad se asienta desde hoy, que será una jornada lluviosa en la que la cota de nieve irá descendiendo hasta quedar en torno a los 700 metros a final del día. Habrá abundantes precipitaciones en la zona norte y algunas menos en el centro. Las precipitaciones serán más probables, frecuentes y abundantes por la tarde noche. Las máximas rondarán los 5/10 grados y las mínimas entre 0/5. La tendencia lluviosa seguirá a lo largo de la semana que viene, advirtió el meteorólogo.

Sin incidencias por la riada

La avenida provocada en los ríos por el temporal de nieve y lluvia registrado durante los últimos días no ha producido incidencias destacadas, indicó el Gobierno foral. Se trata de una avenida ordinaria, añadió, por lo que no se espera que el repunte cause problemas a su paso por las localidades situadas aguas abajo, incluida Tudela, si bien no cabe descartar posibles filtraciones en alguna mota de contención. En Castejón midió un repunte con un caudal de 1.804 metros cúbicos por segundo y un nivel de 6,72 metros, algo superior a los valores previstos pero lejos de los 2.682 y 7,74 registrados el 13 de abril de 2018. Si se dieron cortes puntuales en carreteras y la inundación de los lugares habituales, siendo reseñable únicamente la ruptura parcial de una mota del Ebro en Mendavia, debido sobre todo a la crecida proveniente de La Rioja.

