Laparra valora las conclusiones de Comptos sobre la Orientación Laboral

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha valorado de una forma “claramente positiva” el informe de la Cámara de Comptos relativo a las Cuentas Generales del año 2017 respecto al Acuerdo Marco de Orientación Laboral y ha asegurado que se han seguido las recomendaciones incluidas.



En respuesta a una pregunta del PSN en el Parlamento de Navarra, Laparra ha indicado que en la licitación de 2018 se introdujeron “modificaciones importantes” en la línea de las recomendaciones de Comptos y ha apuntado que seguirán “trabajando en esa línea”.



La socialista Ainhoa Unzu ha cuestionado que el consejero valore positivamente dicho informe, cuando Comptos dijo que se habían “vulnerado los principios básicos” en materia de contratación “no una, sino dos veces”.



“Si no está reconociendo lo que dice la Cámara de Comptos, tiene un grave problema en reconocer lo que no está haciendo bien”, ha advertido Unzu, que ha lamentado que el consejero realizó una licitación “oficialmente mal hecha”.



Tras denunciar este “patinazo político”, la socialista ha lamentado que “lo que ha intentado construir no es mejor de lo que ya había” y ha asegurado que este ha sido un cambio “motivado por la obsesión del cuatripartito de desmantelar todo lo que había”.



“Lejos de alabar su gestión, por lo menos reconozca sus errores”, ha reivindicado.



Al respecto, Laparra ha advertido de que una “vuelta atrás” para recuperar el sistema anterior “sería un enorme error” que espera que “no se cometa en el futuro”. En este sentido, ha lamentado que la socialista “se queda sola en la defensa” del modelo de orientación anterior.



Además, ha añadido que Comptos “deja claro que para una buena parte del acuerdo no existe absolutamente ningún problema”, sino que el debate se plantea en torno a los lotes relacionados con colectivos de discapacidad y en situación de exclusión.



Tras destacar que “ninguna entidad emitió ninguna reclamación ni sobre la licitación, ni sobre los resultados de la misma, ni los contratos que se han ido consignando”, ha garantizado que “todos los contratos a partir de este acuerdo marco han sido fiscalizados positivamente por la intervención general”. Por último, ha puesto en valor los resultados, que de “ningún modo son negativos”, del nuevo sistema.



El consejero también ha respondido a una pregunta de la socialista Nuria Medina sobre los motivos por los que no se ha abonado la subida salarial a los trabajadores de los centros de atención a la discapacidad concertados con el Gobierno de Navarra.



Según ha indicado el consejero, “en el mismo mes de diciembre la empresa ya incorporaba la subida del 1,75 correspondiente a la nómina de diciembre, y los retrasos desde enero se prevé que se puedan pagar durante este mes de enero”.



Medina ha considerado que este retraso está “totalmente injustificado” y ha denunciado que este dinero “no está a día de hoy en el bolsillo de los trabajadores” debido a una “falta de voluntad política”.

