Domínguez dice que la falta de sustituciones "no obedece a razones económicas"

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha negado un "deterioro" en la sanidad pública y ha asegurado que la falta de sustituciones en determinados puestos "no obedece a razones económicas, sino a un déficit de profesionales" que "existe en todo el Estado por la falta de planificación de administraciones anteriores".



Domínguez ha respondido a una pregunta de UPN en el pleno de la Cámara sobre "la razón por la que no se sustituyen las bajas o vacaciones de médicos en Atención Primaria" y ha asegurado que esto se produce porque "no hay facultativos disponibles".



"No hay ninguna instrucción expresa para que no se sustituyan, sino más bien al contrario. Las sustituciones se realizan de acuerdo con los criterios establecidos con cada uno de los equipos teniendo en cuenta la plantilla existente y no se ha producido ninguna modificación de los criterios en los dos últimos años", ha relatado.



Ha afirmado, además, que las sustituciones en los puestos unipersonales "se realizan siempre, al 100% y que "la imposibilidad de realizar sustituciones" en algunos puestos de medicina o pediatría es por la "ausencia" de profesionales. Por lo que, según ha insistido, "las sustituciones se realizan siempre, excepto cuando no hay facultativos disponibles".



Por su parte, el parlamentario de UPN Sergio Sayas ha hablado de "deterioro, estancamiento y retroceso" en la sanidad pública navarra. Ha criticado que el Departamento de Salud "ha dado la espalda a los profesionales" y ha asegurado que Domínguez "ha convertido las reformas que necesita la sanidad en papel quemado, como quemados están los profesionales de la sanidad".



"Llevan tiempo esperando sin recibir, se han sentado a escuchar mientras no han sido escuchados y se han sentido ninguneados por el Gobierno", ha asegurado Sayas, para defender que "la gente espera de un Gobierno que ponga soluciones y deje de poner excusas".



Para el parlamentario de UPN, "los profesionales se quejan porque están hartos" de la gestión del consejero y "del sectarismo con el que está gobernando la sanidad". "Lleva cuatro años con los brazos cruzados, los tiene que tener paralizados por no haber cambiado de postura", le ha reprochado a Domínguez.



El consejero le ha contestado en su turno de réplica que puede decir con "la cabeza bien alta" que "no existe ese deterioro" en la sanidad y ha afirmado, además, que "no es cierto que se haya dado la espalda a los profesionales". En este sentido, ha declarado que, por ejemplo, con el Sindicato Médico "nos hemos reunido al menos seis veces en reuniones bilaterales, aparte de las reuniones con las mesas sectoriales".

