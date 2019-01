Sanz niega que las dietas en la Junta de CAN fueran "opacas"

Actualizada 23/01/2019 a las 18:28

El expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz ha negado que las dietas que cobraban cargos públicos en la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra fueran "opacas" y ha afirmado que éste órgano "en ningún caso fue un recurso para seguir cobrando" tras la despolitización de la entidad financiera.

Miguel Sanz ha señalado, en la comisión de investigación sobre Caja Navarra en el Parlamento foral, que acerca del cobro de dietas "se inició un cruce de reproches políticos pretendiendo hacer comparaciones que nada tienen que ver cuando hablamos de instituciones de carácter público y privado". "La CAN era una entidad de carácter privado y de naturaleza social. No se puede confundir una retribución legal, declarada y con las retenciones correspondientes de una entidad de carácter privado con opacidad. Cuando no existe obligación de publicidad es difícil aceptar que son dietas opacas", ha indicado.

No obstante, el expresidente ha considerado que "ha podido haber errores" porque "solo el necio piensa que no se ha equivocado nunca".

En el capítulo relativo a las dietas, Miguel Sanz ha afirmado que las reuniones triples por las que se cobraban tres dietas en un mismo día no eran "una novedad" y ha afirmado que "en este Parlamento he participado hasta en tres y más comisiones en el mismo día y se ha cobrado la correspondiente dieta, en una época en la que en el Parlamento no había dedicación exclusiva".

Por otro lado, Sanz ha asegurado que todas las reuniones a las que asistían "han tenido contenidos distintos" y en todas había intervenciones. "Jamás he asistido a ninguna comisión doble con el mismo contenido, lo digo con toda franqueza. Otra cosa es que en las actas se recoja lo que se recoja, que es responsabilidad del secretario, que puede recoger lo que considera relevante o no recoger nada. Todas las comisiones a las que he asistido han tenido contenidos distintos", ha asegurado, para afirmar que "es un asunto juzgado y archivado".

Sanz ha asegurado que no le llamó la atención el cobro de triples dietas en un mismo día porque no hacía "un seguimiento de los ingresos de CAN a mi cuenta". "Yo me enteraba en el momento de hacer la declaración de la renta", ha indicado.

Para la convocatoria de estas sesiones, Sanz ha explicado que "el secretario de la Junta llamaba al presidente y el presidente le daba el ok o no en virtud de su programa y agenda". "Si le daba el ok, el secretario procedía a la convocatoria", ha explicado.

En cuanto a las reuniones de la comisión permanente, órgano más reducido al que él también pertenecía, ha explicado "ante la polémica que se generalizó, algunos decidimos no solamente suprimir la junta de Entidades Fundadoras y la permanente, sino que incluso devolvimos las dietas, aun sabiendo que eran legales". "Llegó un momento en el que la presión mediática llegó a ser insoportable", ha indicado.

CAN, SOMETIDA INSPECCIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA

Por otro lado, en relación con la inspección sobre Caja Navarra, Miguel Sanz ha afirmado que a pesar de haber sido CAN una entidad aforada, "es evidente que formaba parte del sistema financiero español, sometida a inspección del Banco de España". "Ni yo ni presidentes que me precedieron que he conocido llevaron a cabo desde Hacienda inspecciones sobre CAN. Ni tan siquiera ha tenido el Gobierno de Navarra personas adscritas a dicha labor", ha indicado.

"He estado 29 años en política, nunca he conocido ninguna iniciativa por ningún partido solicitando y exigiendo crear un cuerpo de inspectores bancarios. De haber sido de interés de los grupos, se hubiera tomado alguna iniciativa en el Parlamento para exigir al Gobierno que cumpliese con esa obligación", ha indicado.

Según ha continuado señalando, "es labor del Parlamento de Navarra exigir el cumplimiento de la ley al Gobierno y no hubo iniciativa alguna en el Parlamento". "CAN, a pesar de ser aforada, en ningún caso prohíbe la inspección al Banco de España al formar parte del sistema financiero español. En ningún caso CAN ha podido estar ausente de las labores de inspección", ha indicado, y ha añadido que "dejación de funciones se hubiera producido si la inspección del Banco de España no hubiera operado".

En opinión de Miguel Sanz, "es un affaire que está superado por la realidad y el momento". "El Banco de España ha ejercicio y ejercerá labores de inspección y sanción de las cajas. El departamento de Hacienda era informado de dichas inspecciones y avisado previamente de dichas inspecciones", ha señalado, para afirmar que la causa judicial en relación con este tema está "juzgada y con condena a los denunciantes con pago de costas".

