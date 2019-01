Roban de madrugada y en menos de 3 minutos en un bar del polígono de Arre

06/01/2019 a las 06:00

Juan Manuel Pedreño, empleado del bar-restaurante Comprando Sonrisas (antiguo Elordi), en el polígono de Arre-Ezcabarte, tuvo un arranque de cumpleaños especialmente amargo. Al llegar a trabajar se encontró con que, de madrugada, desconocidos habían forzado la persiana del establecimiento y se habían llevado el efectivo de la caja registradora y de una máquina tragaperras. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Foral y de la Guardia Civil y fueron finalmente agentes de este cuerpo policial quienes quedaron a cargo de la inspección ocular del establecimiento. “El robo no ha sido cosa de aficionados. Han entrado a las 4.25 de la mañana, con guantes, con pasamontañas, sabiendo dónde estaban las cámaras y en menos de tres minutos (la alarma salta en uno y medio) se han marchado. Además, esto se lo habían estudiado, porque la máquina de tabaco que está aún fuera de servicio, ni la han tocado”. Pedreño no podía ocultar su desánimo por lo ocurrido. “No solo es el dinero, que no es mucho, esto es un bar de polígono, un bar de obreros, etc. Es el destrozo, es la impotencia y la inseguridad. Ha habido muchos robos últimamente por la zona, hay una oleada y los responsables van a salir impunes, eso seguro. Hoy es aquí y mañana será en Soria”. A pesar del destrozo, pudieron volver a abrir el local. “Tenemos otra puerta”. El restaurante tiene además una vocación solidaria, ya que ofrece comidas a personas con escasos o ningún recurso. “Intentamos ayudar a la gente y te encuentras con situaciones así. Si hace falta comida, la damos. Pero no, este dinero que se han llevado no es para comer o para el gas”. Al menos, conservaba un resquicio de humor. “Los dos décimos de El Niño no se han llevado. A ver si hay suerte”.

Selección DN+