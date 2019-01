Esparza (UPN): "Para nosotros, Ainhoa Aznárez no es presidenta del Parlamento"

Actualizada 03/01/2019 a las 19:41

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que para la formación regionalista Ainhoa Aznárez “no es presidenta del Parlamento” y ha pedido a Podemos-Orain Bai “que deje de dar esa imagen penosa y lamentable” y “restablezca el orden institucional” en Navarra.



Así lo ha afirmado esta mañana en una rueda de prensa en la que realizaba un balance de los 40 años de UPN y anunciaba los retos de la formación. Según ha indicado, 2019 “va a estar marcado desde el inicio por las peleas internas dentro de Podemos”.



“Para nosotros, Ainhoa Aznárez no es presidenta del Parlamento, en Navarra hay una crisis institucional como no ha habido jamás –ha señalado-, lo que pedimos es que dejen de dar esa imagen penosa y lamentable al conjunto de los ciudadanos y se restablezca el orden institucional cuanto antes”.



Te puede interesar





Tras lamentar que “han convertido el Parlamento en un circo”, ha denunciado que “los que vinieron a cambiarlo todo no han cambiado nada y lo que están haciendo es el ridículo más espantoso”.



Esparza ha recordado que, según el reglamento de la Cámara, en el momento en que se tramita la expulsión de Aznárez del grupo parlamentario, automáticamente no es presidenta del Parlamento.



El regionalista ha añadido que, además, el año que ahora comienza va a estar marcado por su carácter electoral, de forma que cada uno de los partidos del cuatripartito (que “ha pasado a ser un pentapartito”), va a intentar buscar su espacio”.



A preguntas de los periodistas, Esparza ha anunciado que UPN no presentará ningún candidato para sustituir a Aznárez. “Que se arreglen entre ellos, los que han generado el problema que lo solucionen”, ha zanjado. Sin embargo, Esparza asegura tener la sensación “de que se va querer marear la perdiz” solicitando informes.



“Se va a entrar en un debate interno que no nos importa nada, esto no es su chiringuito, es el Parlamento Foral, es la casa de todos los navarros y hay que tener un respeto –ha continuado-, ya solo por respeto, el show que han montado no tiene un pase”. En este sentido, ha advertido que “si tuvieran algo de respeto incluso a sus propios votantes, zanjarían el tema cuanto antes”

Selección DN+