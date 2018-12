Actualizada 30/12/2018 a las 11:35

Cinco estudios científicos con participación española integran la lista de las 100 publicaciones que han generado más impacto de 2018. El ránking, que elabora anualmente Altmetric, tiene en cuenta las menciones en los medios de comunicación y blogs, pero también mide la difusión de los artículos en 'papers' científicos en redes sociales como Twitter, Facebook y Google+.

El artículo con participación española más difundido de este 2018 ha sido 'Umbrales de riesgo para el consumo de alcohol: análisis combinado de datos de participantes individuales para 599.912 bebedores actuales en 83 estudios prospectivos', un estudio con apoyo de 17 países que encontró que, si bien el consumo moderado de alcohol puede reducir el riesgo de ataques cardíacos, aumenta otros riesgos para la salud. Además, en él, los autores piden reconsiderar las pautas globales de consumo de alcohol.

Este trabajo se publicó en abril en la prestigiosa revista 'The Lancet', y han estado implicados el Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia, el Instituto de Salud Carlos III, el Instituto de Salud Pública de Navarra y el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. El estudio ocupa el número 15 de la lista.



El segundo con implicación española de más impacto del año ha sido 'La datación U-Th de las cortezas de carbonatos revela el origen neandertal del arte de las cuevas ibéricas', que salió en febrero en 'Science'. En el artículo, que contó también con participación alemana, británica, francesa y portuguesa, han participado ocho instituciones y organismos españoles: Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Gobierno de Extremadura, la Universidad Isabel I de Castilla de Burgos, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Cádiz, Centro de la Prehistoria y Patrimonio Cultural.



El estudio, en la posición 37 de la lista mundial, describe que el descubrimiento de las pinturas rupestres más antiguas del mundo, encontradas en lugares de toda España, es anterior a la llegada del humano moderno por más de 20.000 años. Su existencia sugiere que los neandertales que deben haberlas creado eran mucho más sofisticados culturalmente de lo que se creía.

El trabajo conjunto entre España, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido sobre cómo 'La superficie de la Tierra iluminada artificialmente por la noche aumenta en luminosidad y extensión' es el tercer trabajo científico con implicación española con más difusión, y el 54º a nivel global. Se publicó en noviembre en 'Science Advances'.



Con imágenes de la Tierra durante la noche, científicos --incluidos investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Astrofísica de Andalucía-- han revelado que la luz artificial es cada vez más brillante y más extensa cada año, y han descubierto que el empeoramiento de la contaminación lumínica tiene efectos nocivos en animales y aves.



También se 'cuela' en el ránking un artículo publicado en enero en 'Science' sobre 'Los primeros humanos modernos fuera de África', un trabajo entre 9 países que actualiza la historia de la migración humana debido al hallazgo de una parte de la boca y dedos humanos fosilizados en Israel, lo que indica que los humanos comenzaron a dispersarse fuera de África más de 55.000 años antes de lo que se pensaba.



Por parte de España participaron el Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Rovira i Virgili, la Universidad Isabel I de Castilla y la Universidad de Burgos. El trabajo es el 63º con más impacto a nivel internacional.



El quinto artículo con investigadores españoles implicados de la lista (en el puesto 87 de los 100 con más difusión) apareció en 'Nature' en el número de marzo. Argumentando contra la idea de que los cerebros humanos continúan desarrollándose a medida que se envejece, este documento (titulado 'La neurogénesis del hipocampo humano cae bruscamente en niños a niveles indetectables en adultos') sugiere que el desarrollo de nuevas células nerviosas es extremadamente raro en cerebros adultos.



En la publicación, un trabajo conjunto entre investigadores de China, Estados Unidos y España, participó el Hospital Universitario y Politécnico de La Fe y la Universidad de Valencia.

CAMBIO CLIMÁTICO Y 'FAKE NEWS'

El Top 100 de este 2018 incluye artículos que abordan muchos temas, con un enfoque particular en temas como las terribles consecuencias ambientales del cambio climático, los vínculos entre la salud mental y la condición física, y la difusión de 'fake news'.



Según el ránking que elabora cada año Altmetric, los 10 artículos con más impacto informativo han sido: 'Mortalidad en Puerto Rico después del huracán María ('New England Journal of Medicine', julio de 2018); 'La difusión de noticias verdaderas y falsas en línea ('Science', marzo de 2018); y 'Consumo de alcohol y peso para 195 países y territorios, 1990-2016: un análisis sistemático para el estudio del peso mundial de la enfermedad 2016' ('The Lancet', septiembre de 2018).



Le siguen estudios sobre 'Trayectorias del sistema terrestre en el Antropoceno ('PNAS', agosto de 2018); 'Asociación entre el ejercicio físico y la salud mental en 1,2 millones de personas en los Estados Unidos entre 2011 y 2015: un estudio transversal ('The Lancet Psychiatry', septiembre de 2018); 'Ingesta de carbohidratos y mortalidad en la dieta: un estudio prospectivo de cohortes y un metanálisis ('The Lancet Public Health', septiembre de 2018); y 'Evidencia de que el parche de basura del Gran Pacífico se está acumulando rápidamente en plástico ('Scientific Reports', marzo de 2018).

Cierran la cabeza de lista 'Medicina complementaria, rechazo de la terapia convencional contra el cáncer y supervivencia entre pacientes con cánceres curables ('JAMA Oncology', octubre de 2018); 'El calentamiento global transforma los conjuntos de arrecifes de coral' ('Nature, abril de 2018); y 'La distribución de la biomasa en la Tierra' ('PNAS', mayo de 2018).

