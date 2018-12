Actualizada 29/12/2018 a las 16:59

El PPN ha presentado una moción en el Parlamento de Navarra para exigir al Gobierno foral que "respete la realidad de Navarra, que deje de discriminar a los navarros, y que derogue de una vez el decreto que antepone el euskera en Navarra".



En un comunicado, la presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha asegurado que "los navarros estamos hartos de que se nos ningunee y se nos menosprecie, y de que se nos imponga un idioma que no hablamos".



"A través de prácticas totalitarias, como utilizar los decretos, que no tienen que ser convalidados ni aprobados por el Parlamento, la presidenta Barkos quiere reflejar una realidad que no existe más que en su fértil imaginación, que es que Navarra es vascoparlante, cuando no lo es", ha criticado.



"Cualquier que entre ahora en Navarra verá los rótulos y las señales de carreteras en bilingüe, priorizando el euskera, aunque eso dificulte la lectura e incluso ponga en riesgo a los conductores", ha reprochado Beltrán que ha afirmado que "en el día a día, todas las comunicaciones y anuncios del Gobierno priorizan el euskera, obligando a los navarros a tener que hacer esfuerzos para entender qué se está comunicando, a veces en temas tan sensibles como los impresos de prematrícula de nuestros hijos".



"Pero incluso aún más grave es que empresas particulares que contratan con la Administración determinados servicios, como por ejemplo la aplicación que controla el aparcamiento de la zona azul en Pamplona y en Tafalla; o algunas empresas que gestionan los aparcamientos subterráneos de Pamplona, están siguiendo las instrucciones de este decreto, y también toda su cartelería, rotulación e indicaciones priorizan el euskera, aunque sea un idioma ilegible e ininteligible para los usuarios", ha censurado.



En este sentido, la presidenta de los 'populares' ha criticado que el Ejecutivo foral "se está gastando miles de euros en cambiar las señales de carreteras, la rotulación de los edificios y departamentos, de los uniformes, o de los membretes, para dar más importancia al euskera, con lo que demuestran una vez más que solo tienen dinero para lo que quieren, que es sus políticas identitarias y nacionalistas, aunque con ellas discriminen a la inmensa mayoría de los navarros".



Ana Beltrán ha exigido a la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, "la inmediata derogación del decreto". "Y si no nos hace caso, cuando cambie el gobierno en mayo derogaremos nosotros este decreto sobre el uso del euskera en la Administración, ofensivo, totalitario y discriminador hacia los navarros", ha concluido.

