UPN pide una preinscripción escolar "objetiva" y con "seguridad jurídica"

Actualizada 28/12/2018 a las 13:59

El portavoz de UPN en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, ha registrado una moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a realizar una campaña de información del proceso de preinscripción escolar para el curso 2019-2020 "basada en criterios objetivos, equitativos e informativos".

"No debe haber influencias ni intromisiones a las familias en relación con modelos lingüísticos en los que escolarizar a sus hijos como ha ocurrido otros años", ha señalado Catalán en una nota, en la que recuerda que no es la primera vez que presentan esta iniciativa, aunque la vuelven a exigir, "dado que las malas prácticas de este gobierno no se han frenado".

Según ha señalado, en las últimas campañas de preinscripción el Departamento de Educación no se ha limitado a informar de la oferta educativa, "sino que estableció una prevalencia del modelo D por encima del resto de modelos lingüísticos".

A este respecto, el parlamentario de UPN ha criticado la "intromisión del Departamento de Relaciones Institucionales en los propios centros educativos, lo que ha causado un gran malestar".

Los regionalistas reiteran que dicha campaña debe realizarse "garantizando la libertad de elección de centro educativo".

Asimismo, piden que la normativa que regule el procedimiento de admisión del alumnado cuente con la "seguridad jurídica" de la secretaría general técnica del Departamento de Educación.

"Las resoluciones de los últimos años por las que se establecen criterios, valoraciones, distancias, calendarios, modelos de solicitud, etc., han generado inseguridad jurídica en su aplicación por contradecir normas de rango superior", ha destacado.

