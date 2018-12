UGT presenta una reclamación para que Barkos "rectifique" sobre el IRPF de las madres

Actualizada 28/12/2018 a las 13:39

Una representación de la UGT ha presentado este viernes en el Registro General del Gobierno de Navarra una reclamación para que el Ejecutivo Foral "rectifique" en su decisión de no devolver el IRPF de las prestaciones de maternidad y para que "no cometa esta discriminación" contra padres y madres navarras.



Así lo ha afirmado a los medios de comunicación la secretaria de política sindical del sindicato, Marisol Vicente, quien ha acudido acompañada del secretario de Administración de UGT en Navarra, Augusto Paredes.



"Pedimos al Gobierno de Navarra que rectifique en la decisión que ha tomado, que se sienten y busquen soluciones -ha reivindicado-, que rectifiquen y no se cometa esta discriminación con estos padres y madres navarras".



Según ha señalado, el sindicato pide "que se cumpla la sentencia que ha dictaminado el Supremo, también en Navarra, que es la única comunidad en la que no se va a hacer efectiva la sentencia".



Tras remarcar que "la situación era parecida en el País Vasco", Vicente ha recordado que en la comunidad vecina "se vio que había voluntad política y buscaron la solución".



Por el contrario, "aquí, en Navarra, lo que ha faltado es una voluntad política, porque no intentaron buscar una solución sino que desde el minuto uno dijeron que no lo iban a aplicar", ha lamentado.



El sindicato ha comenzado presentando las reclamaciones de 2014 para que "entren dentro de plazo", aunque ha anunciado que en 2019 continuarán recogiendo paulatinamente todas las reclamaciones de padres y madres, incluso las de 2018.



"Porque hay que cumplir con la sentencia y porque no estamos de acuerdo con la excusa que ha sacado el Gobierno de que la declaración de la renta de 2019 va a ser una reducción progresiva", ha añadido, tras advertir de que estas "no son rentas de trabajo, por lo que tienen que estar exentas de IRPF".



El sindicato ha obtenido 98 reclamaciones de afiliados a UGT, aunque entienden que "son muchas más las que hay en Navarra". Cuestionado sobre si el sindicato acudiría a los tribunales en nombre de las madres, el sindicalista Augusto Paredes ha respondido que la UGT ya ha presentado una reclamación similar a la registrada hoy, con la que "sí se iría hasta los tribunales".



"Según nos vayan contestando sí que podríamos iniciar un procedimiento judicial con ese caso concreto", ha indicado.

