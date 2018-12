Dos graduadas en Derecho de la UPNA, premio Universitario Jaime Brunet Derechos Humanos

Actualizada 28/12/2018 a las 13:54

Las graduadas en Derecho por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Marina Arraiza y Lucía Zoe González han resultado ganadoras "ex aequo" del Premio Universitario Jaime Brunet a los Derechos Humanos y la Cooperación al Desarrollo, que otorga la Fundación del mismo nombre.



El galardón, que está dotado con 2.000 euros (que en este caso se repartirá entre las dos ganadoras) y un certificado, premia aquellos trabajos de fin de grado o máster que versen sobre la defensa y protección de los derechos de las personas y sobre mejoras y propuestas en materias relativas a la cooperación al desarrollo.



Marina Arraiza Shakirova (San Petersburgo, 1996) que está estudiando en la actualidad el Máster en Derecho Europeo e Integración de Mercados en la Universidad de Maastricht (Holanda), es autora del trabajo "The stateless rohingya from Myanmar: a legal analysis" ("Los apátridas rohingya de Myanmar: un análisis legal").



En él, la autora denuncia la situación de la minoría étnica rohingya en Myanmar, cuya negación de nacionalidad por parte de las autoridades birmanas "constituye el desencadenante de un prolongado y constante incumplimiento de sus derechos humanos", según explica en una nota de loa UPNA.



Este incumplimiento, en palabras de Arraiza, se traduce en la obligatoriedad de emigrar, la persecución religiosa, el desposeimiento de tierras o las agresiones sexuales a mujeres y niñas.



A todo ello se suma la negación de la situación por parte del gobierno birmano y la pasividad internacional, tal y como explica la autora: "los intereses en juego impiden el establecimiento de mecanismos adecuados, ya que los derechos humanos no son siempre la prioridad", asegura.



Por su parte, el trabajo de Lucía Zoe González Inchausti (Huesca, 1993), estudiante en la actualidad del European Master's Programme in Human Rights and Democratisation (Programa de Master en Derechos Humanos y Democratización), lleva por título "La protección de los derechos de los pueblos indígenas: el caso ayoreo totobiegosode y su grupo de aislamiento en Paraguay" y se enmarca en el Programa de Formación Solidaria promovido por la UPNA.



En el trabajo, la autora realiza una revisión histórica de los instrumentos legales y de protección de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en el sistema internacional (Naciones Unidas) como en el sistema regional (Interamericano).



Tras ello, se expone pormenorizadamente el caso de la comunidad indígena mencionada, localizada en el norte de Paraguay, donde Lucía González realizó una estancia de cinco meses. "El principal objetivo que pretendía era el de dar voz a aquellas personas a las cuales se les ha negado sistemáticamente", explica.



Tanto el trabajo de Marina Arraiza como el de Lucía González han estado dirigidos por la profesora del Departamento de Derecho Alicia Chicharro Lázaro.



El jurado del Premio Universitario Jaime Brunet ha estado compuesto por tres docentes de la UPNA: los catedráticos Antonio Gorri Goñi (Departamento de Trabajo Social) y José María Rifá Soler (Departamento de Derecho Público) y el profesor titular de Universidad Francisco Javier Blázquez Ruiz (Departamento de Derecho Público).



El Premio Universitario Jaime Brunet lo otorga, desde 2014, la Fundación Jaime Brunet, que, desde 1998, concede también el Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los Derechos Humanos, que ha distinguido la trayectoria excepcional de personas e instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.



Sin embargo, el propio Jaime Brunet mostró interés en destacar posibles trabajos de investigación encuadrados en esa misma línea, por lo que se decidió establecer un premio para distinguir, cada año, el trabajo de un estudiante universitario.



La Fundación Jaime Brunet es una fundación cultural privada, de interés social y carácter permanente, cuyos fines son el fomento del respeto a la dignidad humana, a las libertades fundamentales y a los derechos humanos, así como la erradicación de situaciones y tratos inhumanos o degradantes.



La Fundación promociona actividades dirigidas a tal objeto y estudios relacionados con el respeto a tales valores.



La fundación toma el nombre de Jaime Brunet Romero (Bayona, Francia, 1926-San Sebastián, 1992), que se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid.



Al no tener descendencia directa, y movido por sus sentimientos que le rebelaban contra las actuaciones injustas, decidió legar su fortuna para crear a su fallecimiento la fundación que, con su nombre, se dedicara a divulgar los derechos humanos y a premiar a quienes, por su trabajo en defensa de ellos, se hicieran merecedores de este reconocimiento.



De este modo, se creó la Fundación Jaime Brunet Romero, con residencia en la Universidad Pública de Navarra, según su voluntad testamentaria.

