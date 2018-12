UPN presenta medidas para "apoyar a las familias en su decisión de tener hijos"

Actualizada 27/12/2018 a las 11:55

UPN ha propuesto un plan con medidas de apoyo económico dirigidas a las familias "en su decisión de tener hijos" y para "fomentar la natalidad", al ser "algo necesario para garantizar el bienestar futuro de nuestra sociedad". El plan, denominado '+Familias, +Bienestar', ha sido presentado este jueves en rueda de prensa por el presidente de UPN, Javier Esparza, quien ha destacado que su partido se compromete a desarrollar todas las propuestas si alcanzan el Gobierno tras las próximas elecciones forales.

Entre otras medidas, con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, los regionalistas plantean para las familias que elijan llevar a sus hijos a un centro 0-3 años, una guardería o casa amigo una deducción de hasta 850 en la cuota del IRPF por los gastos que implica llevarlos a estos centros, deducción que actualmente no existe.



Asimismo, para las personas que elija dejarlos en casa al cuidado de una persona contratada para ese fin, UPN propone doblar la deducción que actualmente existe en el IRPF de la base de cotización a la Seguridad Social de ese contrato, pasando del 25% al 50% de deducción. Y para las excedencias proponen aumentar la cuantía de la ayuda, ampliando los supuestos objeto de la ayuda y eliminando el límite de renta para el acceso a las mismas. En este sentido, quiere que quien se acoja a una excedencia pueda recibir una ayuda mensual de hasta 500 euros desde el primer hijo que tenga.



Por otro lado, los regionalistas se comprometen a recuperar la reducción del mínimo familiar exento de la base imponible y "revertir así el cambio introducido esta legislatura por el cuatripartito"; y también apuestan por la recuperación de la exención de las prestaciones por maternidad y paternidad y la modificación con efectos retroactivos y hasta el límite de plazo de prescripción, de la Ley del IRPF para incluir como exención las prestaciones por maternidad y paternidad.



Para las familias numerosas o monoparentales, los regionalistas proponen una nueva deducción en cuota de 600 o 400 euros, según la familia numerosa o monoparental sea de categoría general o especial.



Según ha expuesto Esparza, con este plan apoyan a "toda la sociedad, pero de forma especial a las personas de entre 30 y 50 años, que son las que tienen hijos normalmente menores de edad; a las mujeres, favoreciendo la igualdad y el acceso al mercado laboral, contribuyendo de esta forma a la reducción de la brecha salarial; ya las personas con menos recursos económicos, al estar basadas las medidas en la progresividad en función de los ingresos y de los gastos que implica tener hijos".



Para el líder regionalista, "se trata de apoyar a las familias en su decisión de tener hijos" y ha remarcado que "fomentar la natalidad, a la vista de los datos demográficos de Navarra, de España y de Europa no es una opción, sino algo necesario para garantizar el bienestar futuro de nuestra sociedad".



"Todas las medidas del programa tienen por tanto, como fin, contribuir a lograr una sociedad en la que nazcan niños y niñas y que estos se desarrollen en familias con el adecuado nivel de bienestar", ha resaltado.



En concreto, el plan incluye cinco objetivos: "mejorar la capacidad económica de las familias con hijos; apoyar a las familias con necesidades especiales, el caso de las familias numerosas y las familias monoparentales; favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral; contribuir a la reducción de la brecha salarial y a la igualdad entre mujeres y hombres; y favorecer la libertad de elección de las familias sobre cómo quieren cuidar de sus hijos".



"Desde UPN creemos en la libertad de las personas para elegir si quieren fundar una familia, cómo debe ser, y cómo eligen cuidar a sus miembros. Las políticas de conciliación no deben imponer a las familias un único modelo. Por eso, apostamos por políticas de conciliación que respeten esa libertad, de forma que cada familia elija si quiere o no que ambos miembros trabajen y, si lo hacen ambos, qué recurso de conciliación quieren utilizar, de modo que todas las opciones elegidas libremente tengan apoyo público", ha expuesto Esparza.







PLAN DEL GOBIERNO



Por otro lado, Esparza se ha referido el Plan de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia para el periodo 2017-2023 aprobada recientemente por el Gobierno de Navarra, un plan que, a su juicio, "va demasiado tarde", ya que "la mayor parte de las acciones se prevé que se realicen a partir de 2020, y por lo tanto, en una legislatura distinta a la actual y en la que existe la clara posibilidad de que gobierne un ejecutivo con ideas diferentes".



Además, ha cuestionado que el plan "pone el acento en la infancia desprotegida pero, sin embargo, es deficitario en el apoyo a las familias, lugar natural de desarrollo de la infancia". Para el presidente regionalista, "este plan no tiene en cuenta que, mejorando la situación económica de las familias, contribuimos a reducir el número de familias en exclusión social y, en consecuencia, el número de menores en esta situación, así como a romper el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza".

Selección DN+