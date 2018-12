Un total de 42 jóvenes tutelados de Navarra cumplieron 18 años en 2017

Actualizada 25/12/2018 a las 10:57

Un total de 42 jóvenes tutelados de Navarra cumplieron la mayoría de edad en 2017, 15 de los cuales se encontraban en centros de menores y 27 en acogimiento familiar, ha informado la Fundación Amigó con motivo de su campaña de sensibilización "Extutelados: el reto de emanciparse a los 18".



La entidad ha analizado la situación y la realidad que afrontan los jóvenes tutelados al tener que emanciparse de manera precipitada a los 18 años y dejar de tener a su lado el apoyo de la administración que durante años les ha acompañado, ha informado en un comunicado.

El denominador común entre ellos es que en algún momento de su infancia han sido menores en situación de riesgo.



Las cifras en Navarra de jóvenes tutelados que se emanciparon de forma obligada son en 2017 las mismas que un año antes, ya que en 2016 también fueron 42 los jóvenes tutelados que cumplieron 18 años, con 15 en centros de menores y 27 en acogimiento familiar.



En toda España, durante 2017, un total de 47.493 niños y jóvenes fueron atendidos en el sistema de protección en España. De ellos, 4.125 cumplieron 18 años y se vieron obligados a emanciparse de manera precipitada (3.086 se encontraban en centros de menores y 1.039 en acogimiento familiar).



La educadora en proyectos de emancipación de Fundación Amigó Elisabet Marco ha señalado que, en muchas ocasiones, estos jóvenes "tienen que romper sus procesos académicos porque se tienen que poner a trabajar para poder seguir adelante, lo que no les permitirá acceder a estudios superiores y esta falta de recursos reproduce las desigualdades sociales".



"Además, esta situación, en muchas ocasiones les estigmatiza, ya que los menores extranjeros que cumplen 18 sin permiso de residencia y sin piso de emancipación no pueden acceder a ningún recurso ni a ninguna formación reglada. Esta situación hace que se encuentren en una desigualdad frente a otros, como el resto de jóvenes de 18 años que vive con sus familias y puede acceder a recursos formativos", ha detallado.



Teniendo en cuenta que la edad media de emancipación en España se sitúa en 29 años, y que aunque tras cumplir 18 años las personas extuteladas continúan teniendo apoyo hasta los 21, estos jóvenes se ven obligados a emanciparse 11 años antes que el resto.



"Es necesario adaptarnos a cada proceso de emancipación, ya que las necesidades de cada joven son diferentes. No todos los jóvenes extutelados necesitan un proyecto residencial con acompañamiento intensivo", señala. "También es necesario ampliar el tipo de acciones a nivel de mediación, formación e inserción sociolaboral, porque estos jóvenes necesitan esa capacitación profesional y mediación con empresas", reclama Marco.

