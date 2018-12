Araceli Laplana: "Los niños son muy crueles y se metían conmigo por mi aspecto"

Actualizada 17/12/2018 a las 07:14

Araceli Laplana Zabalza fue el primer bebé que nació en el hospital Reina Sofía de Tudela con el labio y el paladar fisurados. “Resultó una sorpresa para mis padres y para los médicos. A mi madre no le dejaron verme, no me pudo dar de mamar, les aconsejaron que no me sacaran fotos...” Una situación, recuerda, que nada tiene que ver con cómo se afronta actualmente esta patología, que afecta a uno de cada 700 nacidos, en muchos casos, sin tener un diagnóstico previo durante el embaraz

