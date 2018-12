Tres científicos de la UN, entre los investigadores más citados del mundo

Actualizada 13/12/2018 a las 11:28

Tres investigadores de la Universidad de Navarra se sitúan entre los expertos más citados del mundo según la lista de Highly Cited Researchers que elabora Clarivate Analytics, uno de los rankings más reputados en la comunidad académica y científica internacional. Se estima que solo uno de cada 1000 investigadores a nivel mundial son considerados como “altamente citados”.

Se trata de Jesús San Miguel, director de Medicina Clínica y Traslacional de la Clínica Universidad de Navarra, Miguel Ángel Martínez, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, y Alfredo Martínez, catedrático de Nutrición.

El informe de investigadores altamente citados identifica a los científicos que han demostrado una influencia significativa a través de la publicación de artículos de alto impacto durante la última década. En concreto, para elaborar el ranking se ha tenido en cuenta el 1% de los artículos más citados entre 2006 y 2016, unas 140000 publicaciones. Así, el estudio selecciona 6078 investigadores por sus aportaciones en 21 áreas de referencia. Esta quinta edición ha incorporado además la categoría cross field, que incluye 2000 investigadores con impacto en diferentes ámbitos.

ESPAÑA, EN EL TOP 10 POR PAÍSES

El ranking establece una comparativa por países encabezada por EE.UU, Reino Unido y China. España aparece en el puesto número 10, con 115 investigadores en la lista, 50 más que el año pasado.

De ellos, Jesús San Miguel destaca por su aportación en el ámbito de la medicina clínica, concretamente en el campo de la hematología y la investigación traslacional. Por su parte, Alfredo Martínez y Miguel Ángel Martínez se posicionan como los españoles más citados en el área de Nutrición.

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ

El catedrático Miguel A. Martínez-González llegó a la Universidad de Navarra en 1995, procedente de Granada, para iniciar el departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Profesor titular por oposición en la Universidad del País Vasco (1999) y catedrático por habilitación nacional en Málaga (2005), fue nombrado en 2016 catedrático visitante de la Universidad de Harvard.

Fundador en 1999 e investigador principal del proyecto SUN (Seguimiento Universidad de Navarra), es coordinador de la red de investigadores PREDIMED (2006-2013), el mayor estudio sobre dieta mediterránea. También es investigador principal del macro-proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) PREDIMED-Plus y de varios proyectos de investigación en salud financiados por el gobierno de EE.UU. (NIH). Ha publicado más de 600 artículos científicos en revistas internacionales y es autor de más de 20 libros.



ALFREDO MARTÍNEZ

El catedrático de Nutrición Alfredo Martínez es director científico del Centro de Investigación en Nutrición (CIN) de la Universidad de Navarra. Desde 2017 preside, además, la International Union of Nutritional Sciences (IUNS ), el tercer organismo en importancia en el ámbito de la Nutrición tras la OMS y la FAO, integrado por un centenar de países. A lo largo de su carrera ha participado en estudios como DIOGENES, NUGENOB, FOOD4ME, PREDIMED, PREVIEW, SEAFOODPlus y SWEET, cuyos resultados se han publicado en importantes revistas de la especialidad. Asimismo, ha publicado o colaborado en más de 800 artículos científicos en las áreas de Obesidad y Nutrición y Ciencias Ómicas.

El también investigador de la red CIBEROBN ha recibido reconocimientos como los galardones Hipócrates y Dupont; y colaborado como profesor visitante en las universidades de Nothingham, Berkeley, MIT, Harvard, Oxford y King College London.

JESÚS SAN MIGUEL

Jesús San Miguel es director médico de la Clínica y director de Medicina Clínica y Traslacional de la Universidad de Navarra. Especialista en Hematología, ha investigado en el mieloma múltiple, la biología de las células leucémicas y sus implicaciones clínico-pronósticas, la enfermedad mínima residual y los trasplantes hematológicos. Actualmente es el único investigador español que lidera un grupo de 13 centros internacionales al que han concedido uno de los seis Accelerator Awards impulsados por un consorcio europeo de asociaciones contra el cáncer. Asimismo, el Dr. San Miguel ha publicado este año dos artículos en The New England Journal of Medicine, la revista científico-médica de mayor impacto.

El Dr. San Miguel, miembro de CIBERONCha recibido el premio Rey Jaime I de investigación médica (2013), el premio de la Fundación Lilly de Investigación Biomédica (2014) y, más recientemente, "The Michaeli Award”, otorgado el pasado 18 de octubre por su contribución al conocimiento del mieloma, concedido por la Weill Cornell University y la SASS Foundation for Medical Research Award. Al mismo tiempo, ha sido miembro del Comité Científico asesor del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y del comité editorial de numerosas publicaciones científicas.

