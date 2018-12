El PPN pide un informe ante la negativa de Solana a responder sobre Skolae

Actualizada 13/12/2018 a las 10:37

El PPN ha solicitado un informe a los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra respecto a la "negativa" de la consejera de Educación, María Solana, a "responder preguntas sobre la autoría del programa Skolae".

En un comunicado, Beltrán ha criticado "la actitud dictatorial y soberbia de la consejera en comisión de Educación, donde afirmó que Skolae soy yo, y dijo públicamente que no iba a responder a una petición de información planteada por el PPN para saber quién ha elaborado las fichas del programa".

En este sentido, la líder del PPN ha defendido que "el Gobierno tiene obligación de responder a las peticiones de información que planteamos los parlamentarios, en el ejercicio de nuestras funciones". Y ha considerado que es "indignante" que la consejera le remitiera a "leer la prensa para saber quién ha hecho este programa, un programa que recordamos sigue siendo obligatorio para todos nuestros hijos". "Es indignante y es obstaculizar totalmente nuestra labor parlamentaria", ha expuesto.

Según ha indicado Beltrán, "existen numerosos informes jurídicos que hablan de la obligación del Gobierno a responder, pero además, queremos saber cuáles son las consecuencias de no hacerlo, y queremos también que se nos indique qué puede hacer el Parlamento de Navarra para proteger y amparar nuestros derechos parlamentarios".

En su opinión, "no es de recibo que una consejera diga públicamente que no va a responder a una pregunta absolutamente fuera de plazo, y que no pase nada".

"El programa Skolae está generando gran controversia y confrontación. Se ha convocado una concentración el próximo sábado precisamente para oponerse a él, y nos parece que es justo que la sociedad, que las familias, sepan quién ha hecho este programa, pues conlleva una importante carga ideológica, una imposición del pensamiento único, de la ideología de género, y consideramos que el Gobierno debe dar explicaciones", ha concluido la presidenta del PPN.

