Tiempo variable en Navarra hasta que el domingo empeore

06/12/2018 a las 06:00

Este jueves se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos en la Comunidad foral. A lo largo de la tarde noche las nubes irán a menos. Son probables algunas brumas o nieblas matinales en algún valle, aunque no serán tan extensas como las de los días de atrás, y además desaparecerán rápido. En la zona norte puede darse alguna precipitación débil hasta primera hora de la tarde, siendo de nieve en torno a 2.000 metros. Las temperaturas máximas rondarán los 10/15 grados, siendo las más altas en la ribera. Las mínimas entre 2/7 grados. El viento del noroeste y norte flojo o moderado.



El viernes comenzará el día con numerosas nieblas y brumas en los valles, esperando que la niebla afecte a Pamplona y su cuenca. En algunas zonas podrían persistir hasta pasado el mediodía. Donde no existan las nieblas, o cuando estas levanten, el ambiente será soleado y los cielos estarán poco nubosos o despejados. Una vez pasado el mediodía, y de forma rápida, los cielos se irán cubriendo de norte a sur por casi toda Navarra. A la zona sur las nubes tardarán algo más en llegar. Durante la tarde noche se esperan lluvias débiles en la zona norte, pudiendo afectar de forma más dispersa a zonas próximas. Comenzará nevando en cotas muy altas, pudiendo bajar la cota al final del día hasta 1.500/1.300 metros. Las temperaturas máximas rondarán los 5/10 grados de media, y las mínimas entre 0/5 con riesgo de alguna helada. El viento variable flojo o calma, arreciando y fijándose de noroeste por la tarde noche.



El sábado, en la Ribera y valle del Ebro se espera escasa o nula nubosidad con predominio del ambiente soleado. En el resto de la comunidad estará nuboso o con intervalos nubosos, tendiendo a ir despejando los cielos por la tarde noche. Durante la madrugada del viernes al sábado, y el sábado por la mañana, podrán darse algunas lluvias débiles en el norte de la comunidad foral. La cota de nieve rondará los 1.400 metros. Las temperaturas máximas oscilarán entre 8/13 grados, siendo las más altas en la Ribera. Las mínimas entre 2/7 grados. El viento del oeste y noroeste flojo.



Para el domingo el tiempo empeora. Se espera un día nuboso o con intervalos nubosos, siendo en la zona sur donde la nubosidad será algo menos abundante. En la zona norte se esperan lluvias y chubascos, que a la zona centro y áreas próximas afectarán de forma menos abundante. En el sur de la Comunidad foral no se esperan lluvias. La cota de nieve estará cerca de los 1.500 metros a primera hora de la mañana, pero puede bajar con el paso del día hasta unos 1200 metros. Las temperaturas máximas rondarán los 5/10 grados, y las mínimas entre 1/6 grados. El viento del noroeste irá arreciando con el paso del día y soplará moderado con algunas rachas fuertes, esperando algunas rachas muy fuertes en montaña.

Etiquetas Meteorología

