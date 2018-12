Navarra registró 24 ejecuciones hipotecarias sobre fincas, 11 sobre viviendas

Actualizada 04/12/2018 a las 13:16

Navarra registró 24 ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el tercer trimestre, once sobre viviendas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Las comunidades autónomas con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el tercer trimestre se dieron en Andalucía (1.873), Cataluña (1.501) y la Comunidad Valenciana (1.471).



En su Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias señala que el número de inscripciones de certificaciones en los registros de la propiedad en ese período fue de 9.681, un 32,4 % menos que el trimestre anterior y un 5,5% más que en el mismo trimestre de 2017.



Entre las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria, 1.182 son habituales en propiedad (un 27,1% menos que en el mismo trimestre de 2017) y 466 no son residencia habitual de los propietarios (un 6,5% menos).



Sobre el total de fincas, Navarra (24), el País Vasco (33) y Aragón (91) registraron el menor número.



En el caso de viviendas habituales, Andalucía (1.055), la Comunidad Valenciana (893) y Cataluña (768) presentaron el mayor número de ejecuciones.



Y Navarra (11), el País Vasco (15) y Aragón (51) vuelven a ser las comunidades con unos registros menores.



El INE toma como referencia las hipotecas constituidas en el periodo 2003-2017 sobre el total de fincas y destaca que el 0,07% de ellas han iniciado una ejecución hipotecaria en el tercer trimestre de 2018.



Murcia (0,14%), Castilla–La Mancha (0,13%) y Cantabria y La Rioja (ambas 0,11%) tuvieron los valores más altos.



País Vasco y Navarra (ambas 0,01%) y Aragón (0,02%) presentaron los más bajos.



Respecto a las ejecuciones hipotecarias de viviendas, el 0,05% de las hipotecas constituidas sobre viviendas en el periodo 2003-2017 han iniciado una ejecución hipotecaria en el tercer trimestre de 2018.



Castilla–La Mancha (0,09%) y La Rioja, Cantabria y Canarias (las tres 0,08%) fueron las que tuvieron los valores más altos.



El País Vasco no varió su porcentaje y Navarra (0,01%) y Aragón (0,02%) presentaron los más bajos.

Etiquetas Desahucios

Selección DN+