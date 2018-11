Presentan CCD-Centristas de Navarra, un nuevo partido "libre y foralista"

Actualizada 27/11/2018 a las 18:41

Este martes se ha presentado en Pamplona "un nuevo partido político" denominado CCD-Centristas de Navarra, "un nuevo proyecto que quiere representar una nueva opción democrática y decididamente libre y foralista en una tierra tan plural y diversa como fragmentada por sus representantes".



El coordinador federal, Julen Sesma, ha señalado que se trata de "una opción de unión en tiempos de fractura, una opción moderada pero contundente en tiempos de complejos y de hipocresías; una opción que ilusione en tiempos de la apatía hacia la política".



Sesma ha indicado que la nueva formación "aspira a sumar el voto de los navarros y navarras descontentos, de los que no se sienten representados, de los que harían las cosas de otra forma". "Navarra es plural, pero es una. Y no podemos consentir que los partidos que en la actualidad tienen representación utilicen nuestro idioma, nuestra identidad y en definitiva nuestra tierra para precisamente hacer del pluralismo un punto de ruptura y esto nos parece inadmisible", ha comentado.



El coordinador ha señalado que "hemos visto algunos constitucionalistas apostar por el enfrentamiento en vez de ofrecer un proyecto ilusionante en el que todos nos sintamos representados" y ha añadido que "hemos contemplado atónitos cómo algunos independentistas agredían o insultaban a constitucionalistas por el mero hecho de sentirse del territorio en el que nacieron".



A su juicio, "la moderación no es tibieza, la negociación no es complejo, la libertad no es provocación y la protesta es un derecho"."CCD Navarra es una opción centrada, lejos de las provocaciones y discusiones identitarias que no llevan a ningún sitio y con el punto de mira puesto en el empleo y el desempleo, que en el tercer trimestre de este año se situaba en el 9,65 por ciento con un total de 9.000 hogares con todos sus miembros en desempleo, según datos del Gobierno de Navarra; en las personas mayores y su actividad o cuidado; en aquellos con alguna discapacidad y su atención y protección; la inclusión social y la sanidad, la educación, el apoyo a las organizaciones sociales, la ocupación laboral y académica de los jóvenes, la violencia entre géneros, raza, identidad e ideología y la calidad de vida en nuestra tierra", ha señalado.



Julen Sesma ha manifestado que "venimos a ofrecer esperanza en la política, y no más de lo mismo". "No tenemos mochilas en la espalda, no caeremos en el juego del 'y tú más' actual", ha dicho, para opinar que "la mejor forma de defender Navarra no es ondeando su bandera, que por cierto es preciosa y estamos muy orgullosos de nuestros símbolos e historia, sino asegurar una calidad de vida a quienes la sustentan, que son los ciudadanos y ciudadanas de Navarra".

