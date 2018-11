CC OO propone extender la carrera profesional a todo el personal del SNS y al ISPLN

Actualizada 27/11/2018 a las 14:46

CC OO ha propuesto a los grupos parlamentarios que aprueben una moción para que se extienda la carrera profesional a todo el personal del Servicio Navarro de Salud (SNS) y al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.



En un comunicado, el sindicato ha remarcado que en Navarra anteriores gobiernos "han ido otorgando el derecho a la carrera profesional a distintos colectivos sanitarios, de forma parcial, creando así un agravio evidente". "Las leyes de 1999 y del 2008 vinieron a reconocer el derecho a la carrera profesional sólo a médicos y enfermeros", ha subrayado.



En opinión de Carmen Pueyo, secretaria general de la Federación de Sanidad de CC OO, en la Comunidad foral "nos encontramos con una gran dispersión legislativa, que afecta de lleno al derecho de las personas que trabajan en el ámbito de la salud a desarrollar una carrera profesional".



Según ha indicado, "poner en marcha la carrera profesional para el conjunto del personal del SNS y del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, afectaría a trabajadoras sociales, técnicos, auxiliares de enfermería, celadores o administrativos y todo ello sin duda facilitará la progresión profesional de miles de personas". "Estimular y premiar la formación y el aprendizaje, mientras que se valoran los méritos acumulados redunda en una mejor calidad asistencial", ha argumentado.



Para la representante de CC OO, con esta propuesta "se rectificaría un doble agravio, entre personas que trabajan en el ámbito sanitario, y entre comunidades, ya que Navarra es la única comunidad que no dispone de carrera profesional para el conjunto del personal de este ámbito".



A su juicio, "no disponer de una carrera profesional, en muchas ocasiones, frustra la trayectoria de cientos de personas que ven como este hecho podría influir en sus retribuciones, en su reconocimiento y en el esfuerzo que hacen de formación". "Y tenerla sin embargo, sería una buena y justa fórmula para revertir los recortes sufridos en estos últimos años", ha reivindicado.



En este sentido, en la exposición de motivos de la moción, el sindicato defiende que "extender la carrera profesional a todo el ámbito sanitario, supone reconocer la aportación diferencial de cada profesional en ámbitos como la mejora en la organización y atención al paciente, la mejora de su propias competencias y dominio profesional, la mejora en eficacia, eficiencia y calidad de servicio, las aportaciones a la organización en términos de investigación, de docencia y de transmisión del conocimiento".



Además, la propuesta propone abordar el desarrollo profesional o carrera para "el resto de la plantilla de trabajadores, sanitarios y no sanitarios, fijos y eventuales y laborales que cumplan los requisitos, mediante una ley que deberá ser presentada por el Gobierno de Navarra en el plazo de seis meses".

