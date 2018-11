Actualizada 26/11/2018 a las 13:04

Los grupos parlamentarios han mostrado hoy su rechazo a las amenazas que ha recibido la consejera de Educación aunque han mantenido sus diferencias en relación con el programa de coeducación Skolae, que el Gobierno ha decidido que no sea obligatorio para los centros concertados.



"Apelamos a la libertad de los centros y de las familias", ha dicho el regionalista Carlos García Adanero en la comparecencia nte los medios al término de la Mesa y Junta de Portavoces.



Y ha añadido que UPN "está a favor de la coeducación y de la educación afectivo-sexual, pero de acuerdo con las familias y el profesorado, no imponiendo como pretenden algunos partidos"



Para Geroa Bai Skolae "es el mejor programa de coeducación de todo el Estado" pero no será obligatorio para los centros concertados que no lo quieran, aunque sí tendrán que aplicar otro de "la misma calidad" y eso "lo van a tener difícil", ha dicho Koldo Martínez.



Tras rechazar las acusaciones de querer imponer el pensamiento único, que ha atribuido quienes hacen pintadas por ejemplo en el Muro de la Diversidad, Martínez ha añadido que a Geroa Bai le "indigna" la "campaña del PP que con mentiras y falsedades propias de mentes sucias y enfermas acusa a la presidenta de actuaciones ilegales", provocando además "un sufrimiento a padres y madres de Navarra.



Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha criticado las pintadas, las amenazas a la consejera de Educación y otras actuaciones, "como los movimientos de la iglesia" que por ejemplo en Ablitas, ha precisado, ha repartido un documento "impresentable en los contenidos e infumable en los objetivo",

Y ha añadido que Skolae es un programa de coeducación "necesario" que "la derecha no puede aguantar", por lo que ha lamentado que "la mentalidad machista y reaccionaria siga viva en Navarra cuando la sociedad es mucho más progresista".



Laura Pérez, de Podemos-Orain Bai, ha criticado que este debate "tapa el de la ausencia de cambios estructurales", y ha sostenido que es "una incongruencia aprobar leyes para la igualdad y mantener las horas lectivas de religión o no exigir que se den los contenidos de Skolae, algo que deberían hacer todos los centros que reciben dinero publico".



También la socialista María Chivite ha rechazado las amenazas a la consejera de Educación, aunque ha cuestionado que Skolae no vaya a ser obligatorio cuando se trata de "un buen programa, pionero y que alienta la coeducación", por lo que "no se puede dejar fuera a los alumnos de lo centros concertados".



La presidenta del PP Ana Beltrán ha condenado asimismo las amenazas a María Solana, pero le ha pedido que "retire" el programa Skolae.



"Condenamos todo tipo de amenaza, extorsión, insulto o agresión, todo tipo de violencia verbal o física, toda nuestra solidaridad, pero queremos que la consejera María Solana vuelva a comparecer para hablar de Skolae, un programa que debe ser retirado de inmediato porque no cuenta ni con consenso político, ni con consenso de los padres, ni con consenso dentro de propio Gobierno", ha subrayado.



Según Beltrán el PP está a favor de la coeducación para la igualdad, pero "eso ya se está haciendo", mientras que Skolae "está orientado a enseñar desde los 0 años a los hijos, sin consentimiento de los padres, lo que quieren los partidos de izquierda, su pensamiento", y por eso ha advertido de que "por ahí no vamos a pasar".



Por último Marisa de Simón, de I-E, ha criticado la utilización "torticera" de Skolae cuando sus contenidos "están amparados" por la legislación y es el profesorado, al que se dirige, ha subrayado, el que tiene que decidir qué actividades y tratamientos se dan en el aula.

