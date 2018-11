Dos tituladas de la UPNA ganan la tercera edición del concurso 'En 3 Minutos'

Actualizada 26/11/2018 a las 18:02

Sara Iglesias Rey, en la modalidad de máster, y Helena Albelda Renet, en la de grado/ciclo, han sido las ganadoras de la tercera edición del concurso “En 3 Minutos”, organizado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

La final, celebrada este jueves, 22 de noviembre, en el Planetario de Pamplona, contó con diez participantes, que tuvieron que explicar en 180 segundos a un público no especializado el contenido de sus trabajos de fin de estudios. Las vencedoras han obtenido como premio 500 euros cada una.

Este certamen forma parte de la XVIII edición de la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que cuenta en la UPNA con la ayuda de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El concurso se ha celebrado gracias a la colaboración del Planetario de Pamplona y de RNE en Navarra.

DOS TRABAJOS SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES

Sara Iglesias Rey (Marín, Pontevedra, 1995) defendió ante el público y el jurado su trabajo de fin de máster sobre teledetección, que definió como “la ciencia de obtener información de un objeto sin entrar en contacto con él, al ser captada por satélites”. El proyecto había sido dirigido por Carlos López-Molina, profesor del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la UPNA.

La ganadora en máster se graduó en Física en la Universidad de Santiago de Compostela y, posteriormente, cursó en la UPNA el Máster en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. En la actualidad, trabaja en Navarrabiomed (centro mixto de investigación biomédica de la institución académica y el Gobierno de Navarra) para un proyecto de procesamiento de imágenes neuronales.

Por su parte, Helena Albelda Renet (Pamplona, 1996) presentó su trabajo fin de grado sobre emprendimiento femenino. Esta investigación fue dirigida por María del Mar Rubio-Varas, profesora del Departamento de Economía e investigadora del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics) de la UPNA.

La vencedora en grado cursó el Programa Internacional en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la UPNA. Acaba de concluir sus prácticas en la consultora navarra Berola Consulting e inicia en diciembre otras prácticas (estas de carácter internacional, dentro del Programa Erasmus+), en la Universidad Mälardalen, en Västerås (Suecia).

LOS FINALISTAS

Al margen de las ganadoras, otras ocho personas llegaron a la final. En la categoría de máster han sido las siguientes: Daniel Chasco Hernández (Máster en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección), José David Fuentes Larez (Máster en Ingeniería de Materiales y Fabricación), Jon Larrea Posadas (Máster en Profesorado de Educación Secundaria), Berta Remírez Moreno (Máster en Ingeniería Biomédica) y Alfonso Urrizburu Santos (Máster en Ingeniería Industrial).

Por su parte, las personas finalistas de grado/ciclo han sido: Pilar Alvargonzález Muñoz (Programa Internacional del grado en Administración y Dirección de Empresas), Daniel Cerezo San Martín (Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación) y Paula Morentin Larrauri (Maestro en Educación Primaria).

JURADO DEL CONCURSO

El jurado del concurso, cuya final presentó el periodista de RNE en Navarra Javier Izu Otermin, estaba presidido por José Miguel Múgica Grijalba, director de la Escuela de Doctorado de Navarra (EDONA), adscrita a la UPNA; y lo componían Ana Berrade Adot, experta en oratoria; Nieves Gordón Arce, responsable de Comunicación del Planetario de Pamplona y vicepresidenta del Club de Amigos de la Ciencia; y, por parte de la UPNA, Raquel Luquin Bergareche, profesora del Departamento de Derecho; y Joaquín Sevilla Moróder, responsable de Divulgación del Conocimiento.

El certamen “En 3 Minutos”, promovido por el Vicerrectorado de Investigación en colaboración con la Unidad de Cultura Científica de la UPNA, está financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Etiquetas UPNA Universidad Pública de Navarra

Selección DN+