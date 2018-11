UPN, PSN y PP piden la devolución del IRPF que se retuvo a las madres

22/11/2018 a las 06:00

UPN, PSN y PP reclaman que los presupuestos de Navarra del año que viene incluyan partidas para devolver a las madres navarras el IRPF que desde 2014 se retuvo a las prestaciones de la Seguridad Social que recibieron durante su baja. Así lo han planteado en enmiendas al proyecto de ley de presupuestos de Navarra para 2019 que debatirá el Parlamento. Hay que recordar que en el resto de España, incluidas las haciendas vascas, estas prestaciones están ya exentas y se va devolver lo retenido en estos años.

Este miércoles acabó el plazo para que los grupos presenten propuestas de cambio a los presupuestos de Navarra para el año que viene que ha elaborado el Gobierno. Se plantearon 957 enmiendas. Este jueves el pleno del Parlamento debatirá, votará y rechazará las enmiendas de rechazo a la totalidad del proyecto presentadas por UPN y PP. Tras ese rechazo, entre el 10 y el 14 de diciembre se debatirán las enmiendas parciales.

Como se señalaba, el tema de las prestaciones por maternidad y paternidad estará también en este debate, pero será muy difícil que se apruebe, ya que la oposición no suma mayoría.

UPN propone fijar un plazo para que el Gobierno habilite un procedimiento que permita a los contribuyentes afectados reclamar la devolución de lo retenido de 2014 a 2018.

El PP ha pedido que se cree una partida económica para abordar ese pago, ampliable según sea la cantidad a la que finalmente ascienda este gasto.

El PSN ya anunció que quiere negociar este tema con los grupos y que presentará una propuesta “posibilista” para que se reconozca por ley el derecho a esa devolución, y que se lleve a efecto en tres o cuatro años, empezando en 2019. Como busca ese acuerdo, planteará in voce su propuesta durante el debate de las enmiendas. La portavoz del Gobierno, María Solana, dijo este miércoles que no se pronunciarán hasta no conocer la propuesta.

FONDOS DE RESCATE LOCAL

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E, que suman mayoría, han acordado más de un centenar de cambios a los presupuestos de Navarra que ascienden a 20 millones. Como no se puede aumentar la cifra de gasto total prevista, buena parte de las iniciativas las financian del “fondo de contingencia” o de ingresos por el Impuesto de Sociedades.

Proponen crear un fondo para “rescatar” a entidades locales que “por diversas causas no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras” y eso afecte a su actividad y los servicios que prestan.

Además, aumentan las inversiones en varios centros educativos, en el Complejo Hospitalario de Navarra, en convenios para el ciclo 0-3 años, en cooperación al desarrollo o en los servicios sociales de base (con el medio millón que el Gobierno había recortado, según denunció el PSN).

SANGÜESA Y RIPAGAINA

Además, incrementan a 145.000 euros el dinero para un convenio con el Ayuntamiento de Sangüesa para financiar la “hoja de ruta hacia el plan de evacuación” como zona de riesgo por si hay rotura de presas, indican.

Se destinarán 300.000 euros (100.000 más de lo previsto) a un convenio con el Ayuntamiento del Valle de Egüés para la pasarela para peatones y ciclistas que conectará la Ciudad de la Innovación y Ripagaina.

Una enmienda viene firmada por el cuatripartito y el PSN, para aumentar con 190.000 euros más los 694.000 euros previstos para el complemento de productividad del personal de justicia.

DÉFICIT DE LA BOLSA DE ALQUILER

Por otro lado, el cuatripartito sube los 300.000 euros previstos a un total de 420.000, de la partida para compensar a la empresa pública NASUVINSA por el “déficit de la bolsa de alquiler”. Argumenta que en lo que llevamos de año se han incorporado a la bolsa 95 viviendas y que, aunque la sociedad pública cobra a los inquilinos el mismo precio que paga por ellas, asume gastos que están incrementando el déficit. Señala que a más viviendas en la bolsa, o se aumenta la partida para cubrir el déficit o será “insostenible”.

ENMIENDAS



250.000 euros más para el euskera: 7,4 millones. El presupuesto del Instituto Navarro del Euskera que ha diseñado el Gobierno para 2019 asciende a 7.140.000 euros. El cuatripartito plantea aumentar ese gasto en 250.000 euros más. En concreto, propone que los 800.000 euros para la enseñanza en euskera a adultos sean 900.000. Y las ayudas a estos adultos para aprender euskera, previstas en 100.000 euros sean 150.000. También pide que los 630.000 euros para fomentar el euskera en medios de comunicación sean 680.000 por ser “uno de los ámbitos estratégicos en la política lingüística”; y que los 700.000 euros en ayudas para desarrollar el euskera en el ámbito municipal asciendan a 750.000 euros.



Demanda judicial contra CAN, 10.000 euros. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E aprobarán un gasto de 10.000 euros para presentar “una demanda judicial contra la CAN por la aplicación de intereses abusivos que recaen sobre las arcas públicas forales a consecuencia de la contratación de productos financieros (SWAP y COLLAR) contraídos entre la entidad y el Gobierno de Navarra en años anteriores”, argumentan en la enmienda.



El Consejo de Transparencia costará 95.000 euros. El cuatripartito propone un aumento del gasto para el funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra. Los 10.000 euros previstos pasarán a ser 95.000.



Plan Oso del Pirineo. Navarra destinará 150.000 euros a este plan con medidas de prevención de daños, avisos, vigilancia, collares para rebaños, etc., para las posibles afecciones que puedan producirse por la reintroducción de osas en el Pirineo por parte del Gobierno francés.

Selección DN+