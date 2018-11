Solana dice que el Gobierno foral no asume el escenario de reducir los 113 millones

Actualizada 07/11/2018 a las 13:09

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado que en el debate con el Ministerio en torno a los 113 millones de inversiones financieramente sostenibles "puede darse el escenario en que la cantidad sea menor" pero ha afirmado que "no podemos decir que a día de hoy haya un acuerdo, ni que se haya asumido ni se dé por satisfactorio para este Gobierno".

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Solana ha señalado que no sabe por qué la secretaria general del PSN, María Chivite, dice que "técnicamente hay un acuerdo cerrado, con 40 millones para este año y 35 para el que viene". "No hay nada que aclarar al respecto, no se por qué dice eso, en base a qué... Ya dijimos que no había un acuerdo y no hay nada más que aclarar", ha afirmado.

Te recomendamos

Solana ha aseverado que "se sigue trabajando con el Ministerio para ver cómo llegar a invertir esos 113 millones" y ha añadido que "no sé por qué la secretaria general del PSN sigue insistiendo en esa cuestión, tendrá otra información de la que no dispone el Gobierno de Navarra".

Según ha indicado, "todo el tiempo se ha trabajado con la posibilidad de que sean menos de 113 millones porque desde el inicio mismo se ha puesto en cuestión que si no se cumple la disposición 116 de los Presupuestos del Estado habría que ajustarse a otro escenario, que es el que el Ministerio ha propuesto desde un inicio". "Es lo que se lleva discutiendo todo este tiempo y la interpretación de esa disposición que desde aquí hacemos es distinta a la que hace el Ministerio", ha explicado.

"Seguimos en ese debate, en ese trabajo conjunto y entendemos que puede darse otro escenario en que la cantidad sea menor, eso no se pierde de vista, pero no podemos decir que a día de hoy un acuerdo, ni se haya asumido ni se dé por satisfactorio para este Gobierno", ha concluido.

Etiquetas María Solana

Selección DN+