Satse exige cambios en la turnicidad para evitar "recortes" de nóminas

Actualizada 06/11/2018 a las 17:03

El sindicato de enfermería Satse ha pedido al Gobierno de Navarra que negocie y cambie la normativa que regula los complementos de turnicidad para que "cientos de empleados públicos no vean recortadas sus nóminas".

Según ha señalado Satse en una nota, el Gobierno de Navarra "castiga a la parte de la plantilla de la administración que trabaja a turnos eliminando su complemento por un cálculo injusto de la turnicidad que hacen". En este sentido, el sindicato ha explicado que está recibiendo "numerosas quejas" por este cálculo de la turnicidad a través de una nueva herramienta informática.

Satse ha indicado que esta nueva aplicación "cuenta con el único criterio de que el horario de trabajo se modifique en más de un tercio en un cómputo trimestral pero ignora las diferentes circunstancias de los distintos turnos rotatorios: reducciones de jornada, turnos de 12, 17 y 24 horas, cambios puntuales de turnos, excesos horarios, etc.".

Según el sindicato, "la consecuencia de esta nueva forma de calcular la turnicidad, es decir, el cambio de turno de mañana, tarde y noche, es que cientos de empleados públicos han dejado de cobrar el complemento correspondiente". "Esto no es otra cosa que otro recorte salarial encubierto por argumentos organizativos que diezma las condiciones laborales de los empleados públicos", ha añadido.

Satse ya está interponiendo recursos ante esta medida "para proteger los derechos de las enfermeras y enfermeros que trabajan en el Servicio Navarro de Salud que, una vez más, vuelven a recibir una bofetada de la Administración sin ninguna justificación".

Para el sindicato, "no tiene sentido que la misma normativa se aplique ahora de forma distinta porque la Administración ha decidido ahorrar y no plantee si quiera una negociación previa en Mesa Sectorial para garantizar que los derechos de todos los trabajadores públicos no se vean vulnerados".

Por ello, el sindicato de enfermería va a solicitar a la dirección de Función Pública del Gobierno y al Servicio Navarro de Salud que suspenda la aplicación del requisito recogido en el artículo 5 del Decreto Foral 44/2003 por el que se asignan las retribuciones complementarias del SNS-O y proceda a negociar en la Mesa Sectorial de Salud los requisitos del complemento de turnicidad.

Satse ha animado a todas las enfermeras y enfermeros que, "habiendo trabajado su correspondiente turno rotatorio, han dejado de percibir el complemento de turnicidad correspondiente, se pongan en contacto con el sindicato para recurrir esta injusticia".

Etiquetas Salud

