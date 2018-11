Un total de 7.475 navarros han registrado su testamento vital

Actualizada 01/11/2018 a las 12:05

La conmemoración este viernes, 2 de noviembre, del Día Internacional de la Muerte Digna ofrece una oportunidad para parar un momento, reflexionar sobre el "buen morir" y poner sobre el papel las últimas voluntades, según la asociación 'Derecho a Morir Dignamente' que anima a "perder el miedo".



"Anímese usted, pierda el miedo y hágalo" es el llamamiento que hace la asociación que, entre otras cuestiones, defiende la libertad de toda persona para poder decidir el momento y forma de finalizar su vida, especialmente cuando padece un deterioro irreversible y un sufrimiento insoportable.



La conmemoración de este día internacional llega este año en un momento en el que el debate sobre la muerte ha entrado de lleno en la agenda política con leyes como la de Cuidados Paliativos o las propuestas de modificación del Código Penal para despenalizar y regularizar la eutanasia y el suicidio asistido.



Se trata de leyes "muy importantes" ya que, "a todo el mundo le preocupa morirse bien, aunque no se hable de ello, puesto que sigue siendo un tema tabú", según manifiesta Camino Oslé, miembro de la citada asociación.



Por eso, aprovechando el trámite parlamentario de estas iniciativas y el Día Internacional, desde la asociación invitan a una "reflexión personal, a pensar qué se interpreta por buen morir y escribirlo".



Para ello se dispone en Navarra de las herramientas que ofrece la Ley de Acompañamiento y de las garantías al final de la vida, que, según remarca, "reúne una serie de conquistas que hay que aprovechar, como la autonomía del paciente".



Y es que "se legalice o no la eutanasia, uno puede decidir muchas cosas", subraya Osle, quien anima a dar el paso y a recoger esas decisiones en los testamentos vitales o de últimas voluntades.



Ese documento, que puede ser tramitado en todos los centros de salud de la Comunidad foral para su inscripción en el registro de voluntades anticipadas, queda registrado en la historia clínica, de forma que el personal sanitario de atención primaria, especializada o de urgencias lo puede consultar.



"Queda ahí para los facultativos y para uno mismo, porque puede venir bien en el caso de no estar en condiciones de hablar o decidir cuando llegue el momento" y también "ayuda muchísimo" a los allegados en la toma de decisiones, reconoce Oslé, quien destaca que Navarra es la primera comunidad autónoma española en cuanto a testamentos vitales.



Según los datos facilitados por el Gobierno de Navarra, a 31 de octubre el número de testamentos vitales registrados era de 7.475, de los que 4.715 son de mujeres y 2.760 de hombres.



En esta línea valora la creación del Observatorio del Buen Morir, que aportará datos sobre "cómo se muere en Navarra y cómo se puede mejorar", así como la formación que el Gobierno de Navarra está impartiendo al personal sanitario y las conferencias, que son recibidas "estupendamente".



"Dejar las cosas claras es como un descanso", apunta, tras lo que insiste en que es importante que cada vez sea mayor el número de personas que plasme sus decisiones en un documento porque eso "da pie a más cosas", a que se tenga en cuenta que esto es "importante".



Unas doscientas personas, profesionales sanitarios y ciudadanos que "han comprendido que el grupo ayuda a reivindicar cosas", forman parte de la asociación que se reúne los primeros miércoles de mes en un centro municipal de San Juan Bosco.



Allí celebra una sesión abierta, a la que en un ambiente "amable" acude mucha gente a hablar y a informarse. Además organizan sesiones de cine fórum y, como acto principal, en ese caso en la Universidad Pública de Navarra, los "Diálogos para una Muerte de Digna", en los que con la presencia de ponentes relevantes abordan la cuestión desde diferentes puntos de vista.



Uno de ellos es el componente educativo y es que "puedes no ponerte enfermo, no tener problemas laborales, pero de que te vas a morir no hay ninguna duda. ¿Cuándo? cuanto más tarde mejor, pero cuanto mejor, mejor", concluye.

Etiquetas Salud

Selección DN+