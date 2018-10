UPN, PSN y PPN reprochan a Laparra no firmar el Plan de Empleo

Actualizada 30/10/2018 a las 20:03

UPN, PSN y PPN han reprochado al vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, que no se haya firmado el Plan de Empleo, lo que han calificado como "un fracaso rotundo", mientras que el vicepresidente ha defendido que "los principales objetivos planteados y acordados se han cumplido con creces y a muy buen ritmo".

También Izquierda-Ezkerra, socio del Ejecutivo, ha lamentado que no se haya firmado el plan con sindicatos y empresarios, si bien ha subrayado que eso "no quiere decir que no haya políticas de empleo por parte de este Gobierno".

En una comisión parlamentaria, solicitada por el PPN sobre la situación del Plan de Empleo, el vicepresidente de Derechos Sociales ha señalado que "el primer esfuerzo y trabajo conjunto" que se ha realizado ha sido la elaboración de un diagnóstico "compartido" con el conjunto de agentes sociales, que "recientemente ha sido actualizado".

Según ha indicado, también se ha realizado "una definición de objetivos consensuados" en ese "proceso de trabajo conjunto con diversas organizaciones sindicales y empresariales". Y ha puesto en valor la elaboración de "una serie de planes del Gobierno directamente relacionados con el empleo", así como el acuerdo sobre las políticas activas de empleo.

Laparra ha asegurado que "los principales objetivos planteados y acordados del Plan de Empleo se han cumplido con creces y a muy buen ritmo, más rápido incluso del previsto y llegando en algunos casos a alcanzarse antes de periodo de vigencia".

También ha valorado el vicepresidente el "incremento notable de la planificación económica, educativa y social para el empleo con la participación activa de todos los agentes económicos y sociales y la sociedad civil en general, extendiendo además y creando nuevos escenarios de diálogo y acuerdo en el conjunto de la sociedad".

A su juicio, "también es destacable el acuerdo de políticas activas de empleo con un documento consensuado y aprobado" y que, según ha dicho, "contiene las políticas que habitualmente incluyen los planes de empleo de una buena parte de las comunidades".

Además, Laparra ha afirmado que el Ejecutivo tiene "intención y voluntad" de "seguir dialogando y trabajando con el conjunto de agentes económicos y sociales" sobre las políticas económicas y de empleo, "más allá del formato concreto que pueda establecer".

PPN LAMENTA LA "PRESIÓN DE LOS SINDICATOS ABERTZALES"

En el turno de intervención de los grupos parlamentarios, Ana Beltrán, del PPN, ha reprochado a Laparra que "sin haber firmado un plan de empleo y sin poner en marcha medidas concretas diga que ha conseguido todo" y le ha acusado de exponer "falsedades y mentiras". En su opinión, "ha sido el flujo y el devenir de la economía lo que ha favorecido la reducción de la tasa de parados y que haya habido más afiliaciones, no por las medidas del Gobierno". Y ha considerado que el plan no se ha firmado por "la presión de los sindicatos abertzales".

En este mismo sentido, la parlamentaria de UPN Maribel García Malo ha opinado que el actual Ejecutivo "va a pasar a la historia por ser el Gobierno que da la espalda al acuerdo y el consenso". "Hasta este momento los gobiernos anteriores fueron capaces de firmar cuatro planes de empleo, ustedes en cuatro años no van a firmar ni uno y eso va a tener consecuencias", ha advertido la regionalista, quien ha considerado que no hay Plan de Empleo porque "lo bloquean los sindicatos nacionalistas".

Por contra, la representante de Geroa Bai Isabel Aranburu ha defendido que "por la vía de los hechos el Plan de Empleo no se ha quedado en un mero documento". "Si bien no se ha producido la aprobación formal, eso no quiere decir que todo lo que se previó hacer esté paralizado", ha asegurado la parlamentaria, quien ha destacado que el Gobierno y otros sectores "han seguido andando y caminando y no han renunciado en ningún momento a los objetivos que marcaba el plan, ni a sus 140 medidas".

Desde EH Bildu, Arantza Izurdiaga ha subrayado que "un Plan de Empleo no es otra cosa que un documento que establece unos objetivos, unas medidas, unos indicadores y una dotación presupuestaria" y ha puesto en valor que "tenemos unos objetivos consensuados, una serie de medidas o acciones, unos indicadores y dotación, por lo tanto sí tenemos un Plan de Empleo que se está desarrollando y cumpliendo". "Otro debate es que no se haya firmado en el Consejo de Diálogo Social", ha argumentado.

En representación del grupo de Podemos-Orain Bai, Mikel Buil también ha alegado que "sí hay Plan de Empleo, lo que no hay es acuerdo entre los agentes económicos y sociales dentro de un modelo que ha llegado a su fin, un modelo en el que era fácil pactar siempre y cuando se trabajara de una forma clientelista, como se venía haciendo". "Los consejeros lo han intentado, pero dos no bailan un tango si uno no quiere", ha declarado.

Por su parte, Ainhoa Unzu, del PSN, ha emplazado a Laparra a que "al menos cuando venga al Parlamento tenga valor y diga que no hay un Plan de Empleo, hay otras cosas". A juicio de la parlamentaria socialista, se trata de "uno de los grandes engaños y fracasos de este Gobierno" y ha considerado que a la presidenta "no le ha dado la gana de tener un plan". "Ha cedido a la voluntad de quienes le chantajean con la ruptura del cuatripartito", ha recriminado al vicepresidente.

Finalmente, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha afirmado que "hubiera sido positivo una firma del Plan de Empleo con sindicatos y empresarios, porque ese apoyo social y sindical representa un valor", si bien ha remarcado que eso "no quiere decir que no haya políticas de empleo por parte de este Gobierno". En su opinión, "de la misma manera que en 2015 se eliminaron las exclusiones en el futuro habrá que eliminar los vetos, porque no se puede vetar que el Gobierno avance con quien sí se quiera sentar a la mesa".

Etiquetas Miguel Laparra

