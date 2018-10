Una manifestación reivindica en Pamplona la cooficialidad del euskera en Navarra

Actualizada 27/10/2018 a las 18:51

Miles de personas, 3.000 según la Policía Municipal de Pamplona, han participado este sábado en Pamplona en una manifestación, convocada por Kontseilua, para reivindicar la cooficialidad del euskera en Navarra.



La movilización, que ha comenzado a las 17.00 horas, ha consistido en tres columnas que han partido de la plaza del Castillo, el parque de la Media Luna e Iturrama. Cada columna ha venido precedida de una pancarta con las palabras 'Berdintasuna' ('Igualdad'), 'Kohesioa' ('Cohesión') y 'Justizia' ('Juzticia'), respectivamente. Las tres han confluido finalmente en la explanada de la estación de autobuses donde Unai Arellano, Nekane Otamendi y Saioa Crespo, en representación de las tres columnas, han formado el mapa de Navarra con tres piezas de un puzzle que llevaban consigo.



Arellano, Otamendi y Crespo han hablado de cohesión, igualdad y justicia en el acto realizado al final de la movilización en la explanada de la estación de autobuses.



Arellano ha reivindicado el euskera como "elemento para la cohesión". Otamendi, por su parte ha preguntado "por qué no todas las personas reciben el mismo tratamiento siendo todas navarras", mientras que Crespo ha declarado que "la garantía de derechos no puede estar a merced de la casualidad o la suerte", ha explicado Kontseilua en un comunicado.



El secretario general de Kontseilua, Paul Bilbao, ha agradecido tanto la asistencia al acto como "todo el trabajo realizado estos últimos días por la ciudadanía así como los movimientos sociales de diferentes ámbitos que han dado su adhesión a la movilización". En palabras de Bilbao, "esta pluralidad significa que este tema no corresponde solamente a los organismos que trabajan por la normalización del euskera".



Bilbao ha hecho un llamamiento a la clase política quienes, ha destacado, "son responsables de que un grupo de personas se encuentre sin la garantía de sus derechos" puesto que "no dan paso a la oficialidad en todo el territorio". Por eso, les ha pedido que "actúen con responsabilidad y demuestren que son diferentes a los anteriores responsables políticos".

