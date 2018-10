Beltrán (PPN) exige a Barkos que "deje de burlarse y mentir" a las madres navarras

Actualizada 23/10/2018 a las 16:57

La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha exigido a la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, que "deje de burlarse de las madres navarras y deje de mentirles".

En opinión de Beltrán, "es indignante que la presidenta Barkos haya afirmado que está atada de pies y manos en relación con la devolución de las retenciones de las prestaciones por maternidad, y haya instado a las madres a acudir al Parlamento para que los partidos políticos solucionen el problema".

En un comunicado, la líder de los 'populares' navarros ha destacado que su partido "ya ha ofrecido varias soluciones a la presidenta, como una proposición de ley presentada la semana pasada para declarar exentas las prestaciones por maternidad, o una moción para que el Gobierno articule un procedimiento para devolver las retenciones".

Y ha afirmado que la presidenta "olvida que como Gobierno también puede remitir proyectos de ley al Parlamento para cambiar las leyes, sin tener que trasladar la pelota al tejado de los grupos parlamentarios, o que también puede apoyar nuestra ley".

Para Beltrán, "el Gobierno, una vez más, miente a los navarros, porque no gobierna para todos, sino sólo para unos pocos". "El jueves se va a aprobar en el pleno una ley de modificación de impuestos que regula deducciones de hasta un 25% en las prestaciones por maternidad. El Gobierno perfectamente podría haber optado por la exención total en estas prestaciones si así lo hubiera querido hacer", ha planteado.

Además, ha exigido al Ejecutivo foral que "articule un protocolo para devolver las retenciones, porque económicamente hay dinero y sólo es necesaria la voluntad política, que es lo único que a este Gobierno le falta, y todo porque está presionado por sus socios, que no creen en las familias y no creen en que haya que devolverles el esfuerzo al que se les ha sometido en estos años de crisis".

"Las navarras van a ser las únicas de toda España a las que no se les devuelvan las retenciones, pero es que además van a ser las únicas de toda España que no tengan las prestaciones exentas, es un agravio comparativo brutal, y una desigualdad que no se merecen", ha apuntado Beltrán, que ha exigido al Gobierno de Navarra "una rectificación inmediata" en su postura.

Por último, la presidenta del PPN ha expresado su apoyo a la reclamación de esta madres, con las que se reunirán, y también acudirán a la manifestación convocada para el sábado.

