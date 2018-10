La UPNA competirá en la semifinal del certamen 'Tesis en 3 minutos' en Logroño

Actualizada 21/10/2018 a las 11:16

El Complejo Científico-Tecnológico de Logroño acoge este lunes la semifinal entre la Universidad de La Rioja (UR) y la Universidad Pública de Navarra (UPNA) del certamen 'Tesis en 3 minutos' de Campus Iberus.

Por parte de la UR participan Diego Moreno, matriculado en el Doctorado en Humanidades, que concursa con el tema 'La participación de las mujeres en la construcción de la España liberal (1808-1868)'; y Enrique Sodupe, en el Doctorado en Ingeniería de Producto y Procesos Industriales, con 'Novel Advances in Bioprinting Based on The Mechanical Design and Optimization of Open-Source Systems'.

En esta semifinal -abierta al público en general hasta completar aforo- participarán los representantes del certamen por parte de la UR y de la UPNA; mientras que Zaragoza acoge el martes 23 de octubre la semifinal entre la Universidad de Lleida y la Universidad de Zaragoza.

Quienes superen esta fase previa disputarán la fase final en la Universidad de Lleida, el viernes 23 de noviembre.

El concurso 'Tesis en 3 minutos' está dirigido a los investigadores en formación que se encuentren, al menos, en el tercer curso de Doctorado de las universidades de Zaragoza, Lleida, Pública de Navarra y La Rioja; o doctores que hayan leído su tesis en estos campus entre el 23 de septiembre de 2017 y el 21 de septiembre de 2018.

El objetivo de este certamen es acercar la labor de los jóvenes investigadores a la sociedad y, al mismo tiempo, inculcar en ellos el interés en la divulgación y difusión de la ciencia.

La convocatoria cuenta con un primer premio a la mejor comunicación de una tesis doctoral, dotado con 1.000 euros; y dos accésit de 600 euros.

Etiquetas UPNA Universidad Pública de Navarra

Selección DN+