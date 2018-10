Actualizada 18/10/2018 a las 13:00

La portavoz del PSN, María Chivite, ha resumido con el término "agridulce" la legislatura de Uxue Barkos, al considerar que ha habido "mejoras" pero que se ha "dejado escapar" la oportunidad de aprovechar la bonanza económica" para atender a nuevos retos.



"Ha habido mejoras, sí, en muchos casos favorecidas por la recuperación económica, pero este Gobierno ha dejado escapar la gran oportunidad de aprovechar esa bonanza económica para atender los nuevos retos que tenemos por delante", ha afirmado este jueves durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad Foral.



Chivite ha reconocido que la economía navarra "ha mejorado" y que ello ha permitido contar con unos presupuestos "expansivos" y "mejorar algunas políticas sociales".

Sin embargo, ha lamentado que el Ejecutivo de Barkos se ha "limitado simplemente a revertir algunos, que no todos, de los recortes que se hicieron en la legislatura pasada en un ciclo de crisis económica y con unos presupuestos estrechos".

Por ello, ha criticado que "no se ha innovado absolutamente en nada" esta legislatura y que no se ha producido ningún cambio en el modelo económico, ni en el de atención sanitaria, ni en las prestaciones sociales.

"Más allá de los publirreportajes que nos vende este Gobierno, no ha habido grandes cambios en esta legislatura", ha denunciado.

Asimismo, ha destacado que el gran "fracaso" de esta legislatura ha sido, sin duda, que la izquierda social "no ha tenido ningún peso en las políticas de este gobierno" y ha sido "ninguneada".

"Este gobierno ha tenido poco de social y mucho de identitario", ha continuado Chivite, que ha añadido que el Ejecutivo conformado por el cuatripartito ha sido "incapaz de salirse de su corro político".

Tras lamentar que "la presidenta habla de diálogo, pero con los suyos", ha advertido que Barkos "nunca ha tenido vocación de ampliar mayorías ni acuerdos más allá de los suyos".

Por todo ello, ha remarcado que Navarra cierra esta legislatura "con la sensación de que el contexto era propicio" para avanzar pero "con la convicción de que se ha perdido una gran ocasión que otro gobierno con otros socios sí hubiera aprovechado".

De esta forma, ha apuntado que "sustentar el Gobierno con formaciones contrarias al desarrollo que quieren imponer sus políticas nacionalistas minoritarias" tiene consecuencias "negativas".

"No ha llegado el apocalipsis, pero casi 4 años después ese cambio que anunciaron se ha quedado corto, a medio camino y falto de ambición", ha dicho, tras adelantar que los socialistas quieren liderar el próximo gobierno.



Un objetivo "realista y alcanzable" para el que ha pedido una mayor "colaboración política" de Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra. "Si lideramos el próximo gobierno, mi compromiso será por el progreso de esta comunidad", ha zanjado.

