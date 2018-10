Laparra ve "desfasada" la ley estatal de familias numerosas y plantea revisarla

Actualizada 11/10/2018 a las 12:45

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha afirmado que la ley estatal sobre familias numerosas del año 2003 está "claramente desfasada", por lo que debería ser modificada.

Asimismo, ha reconocido que la ley navarra, también del año 2003, "seguramente necesita revisión", si bien ha considerado que "por pura lógica convendría primero cambiar la ley estatal".

En concreto, en respuesta a una pregunta del PPN en el pleno del Parlamento de Navarra, ha afirmado que la ley estatal está "obsoleta" especialmente en dos aspectos: "La obligación de convivencia y la obligación de vínculo conyugal".

Laparra ha mostrado su "sorpresa" por que el PP no haya aprovechado su mayoría en el Congreso en los últimos años para modificar esta ley, lo que "nos habría ayudado en Navarra". "Si le preocupa el tema, como todavía conservan el control de la Mesa del Congreso, y la utilizan para frenar los avances sociales, pueden aprovecharla para tramitar una ley como esta, que nos vendría muy bien a todos".

El parlamentario del PPN Javier García ha afirmado que el Gobierno de Navarra tiene "nula voluntad hacia las familias numerosas" y ha criticado que aprobó un Plan de Familia, Infancia y Adolescencia que es un "tótum revolútum en el que se dedica bastante poco a las familias".

Javier García ha opinado que "la situación de las familias numerosas ha cambiado y no podemos tener una ley que solo hable de ayudas, sino que son necesarias otras cuestiones, como la conciliación de la vida laboral y familiar".

"Habría que pensar en cómo ayudar a las familias para que no dejen sus trabajos por tener que cuidar a su hijos y por tanto que no vean reducidos sus ingresos", ha indicado, para señalar que "lo que tiene que hacer el Gobierno foral es actualizar la obsoleta ley de 2003 y hablar más de familia, que no aparece ni en el organigrama del departamento de Derechos Sociales".

