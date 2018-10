CC OO da por acabado el tiempo para consensuar un Plan de Empleo en Navarra

Actualizada 11/10/2018 a las 12:52

El secretario general de CC OO en Navarra, Chechu Rodríguez, ha anunciado hoy que el sindicato da "por acabado" el tiempo para consensuar un Plan de Empleo para la Comunidad Foral y ha denunciado que el Gobierno navarro está "secuestrado" por quienes se oponen al modelo de diálogo social vigente hasta ahora.

Rodríguez ha señalado en conferencia de prensa que hace más de dos años que el Gobierno de Navarra anunció que se iniciaban las reuniones, pero ha habido "una parálisis preocupante" por parte del Ejecutivo.

"CC OO, en todos estos meses, ha presentado más de 100 propuestas, nos hemos dejado la piel para llegar a un acuerdo, pero no hemos visto esa misma voluntad en el Gobierno", ha lamentado Rodríguez, que ha reconocido que Navarra es la comunidad con menos desempleo, pero su economía "tiene muchas cosas a mejorar".

En ese sentido, ha indicado que aún hay más de 33.000 personas en paro, el 94 % de los contratos son temporales, el 40 % de los contratos que se firman son para 7 días o menos, 8 de cada 10 contratos parciales que se hacen los firman mujeres, es la comunidad donde más crecen los accidentes de trabajo, hay 8.200 personas paradas que llevan más de dos años sin empleo y hay 9.300 desempleados menores de 35 años.

Sin embargo, ha dicho, el Gobierno de Navarra "ha estado atenazado, incapaz de andar y temeroso" y los empresarios "han aprovechado esa inacción para dilatar al máximo un posible acuerdo, porque, cuanto menos reguladas y acordadas estén las cosas con la parte sindical, mejor para ellos".

Tras resaltar que la economía navarra "tiene fortalezas, pero también tiene grietas enormes, y el Plan de Empleo era una oportunidad para analizarlas y corregirlas", el dirigente de CCOO ha considerado que el Gobierno de Navarra "ha despreciado el diálogo con los agentes sociales y sindicales".

El Plan de Empleo "no existe y no va a existir, al menos acordado con los agentes económicos y sociales de Navarra", y si el Gobierno Foral aprueba uno, será "su" Plan de Empleo, ha aseverado Rodríguez, que ha estado acompañado por la secretaria de Organización del sindicato, Pilar Arriaga; la de Formación y Empleo, Pilar Ruiz; la de Juventud y Mujer, Nerea Contreras; y el de Acción Sindical, Alfredo Sanz.

CC OO, ha resaltado, se ha "dejado la piel" para llegar a un acuerdo, pero no ha visto "la misma voluntad" en el Gobierno de Navarra y al final se ha "dejado morir" la negociación. El Gobierno de Navarra, ha agregado, "desgraciadamente no ha tenido un modelo de diálogo social y, al no tenerlo, se ha paralizado".

Rodríguez ha recordado que el sindicato llegó a un acuerdo con el Departamento de Derechos Sociales para las políticas activas de empleo y "eso es importante", pero no es suficiente, porque el Plan de Empleo "tiene que reforzar otras áreas como la calidad del empleo, la salud laboral, la igualdad de género en el ámbito laboral y la competitividad de la empresa navarra".

"Siempre hemos dejado una ventana abierta para el acuerdo, como parte de nuestra convicción, de nuestra razón de ser, pero no había voluntad para el acuerdo", ha declarado el secretario general de CCOO, que ha apuntado que "desgraciadamente no tenemos un Plan de Empleo que ayude a corregir las principales cuestiones que preocupan a la sociedad".

En CC OO, ha comentado, "apostamos por trabajar en serio para que se dé una salida de la crisis justa, integradora y sobre todo solvente" , ya que las reformas laborales "han construido un nuevo mercado de trabajo en el que se ha ido eliminando una parte sustancial de la regulación que garantizaba derechos, se ha tratado de devaluar el papel de los sindicatos, se ha extendido la figura del falso autónomo, y la contratación temporal ha crecido a un ritmo mucho mayor que la indefinida".

Esa situación, "que aun hoy es socialmente delicada, exigía una repuesta contundente y acordada" y por ello "la ausencia del Plan de Empleo supone una enorme oportunidad perdida", ha concluido.

Etiquetas Empleo

Selección DN+