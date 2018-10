Barkos ve "absolutamente inaceptables" las críticas de UAGN a la Renta Garantizada

Actualizada 11/10/2018 a las 12:39

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha considerado "absolutamente inaceptables" las declaraciones del sindicato UAGN sobre que la Renta Garantizada está suponiendo un "freno" para encontrar trabajadores en el campo y también ha calificado de "inaceptable" que "se utilicen los mismos argumentos que utiliza la ultraderecha en el conjunto de Europa tratando de enfrentar el sector primario con los perceptores" de estas ayudas.

Además, la jefa del Ejecutivo foral ha asegurado que "existe control" y que la Renta Garantizada "funciona" y ha añadido que "lejos de ser un obstáculo es un incentivo porque por primera vez incluye importantes estímulos de empleo".

En respuesta a una pregunta de UPN en el pleno de la Cámara foral, Barkos ha considerado "gravísimas e inadmisibles" las declaraciones realizadas por los responsables del sindicato agrario y ha censurado que "lo hicieron utilizando la plataforma que supone la primera representación de un sindicato de agricultores y ganaderos y, además, manchando el buen nombre de agricultores y ganaderos".

"Esa y no otra ha sido mi crítica a UAGN y preguntar quién movía electoralmente esto. Y eso ya me lo han respondido ustedes", le ha dicho Barkos al parlamentario de UPN Carlos García Adanero, a quien le ha replicado que a los regionalistas "también debería preocuparles profundamente" la postura del sindicato UAGN.

Asimismo, la presidenta ha asegurado que ella "no ha insultado a los agricultores ni ganaderos", sino que lo que ha dicho es que "no voy a aceptar afirmaciones de esas características", afirmaciones de "una estrategia que ya es muy vieja en Europa". Ha afirmado que "ni un solo euro de la Renta Garantizada va a ser malgastado" y que la escasez de mano de obra en el campo "también pasa en otras comunidades".

LA RENTA GARANTIZADA "CUMPLE" SUS OBJETIVOS

También ha contestado a una pregunta sobre este tema, en este caso de I-E, el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, quien ha valorado que la Renta Garantizada "está cumpliendo con sobresaliente sus objetivos: mejorar la inclusión social y laboral de los colectivos con dificultades con más incentivos al empleo; proteger a las familias con hijos y reducir la pobreza; y reforzar los derechos de la ciudadanía sin eludir el control y el cumplimiento de las obligaciones".

Laparra ha asegurado que "la inserción laboral de los perceptores está mejorando claramente" y como ejemplo de ello ha destacado que hay "un 57% más de receptores que logra un contrato laboral" y que son 14.500 los contratos realizados en lo que va de año, "un volumen importante".

Ha defendido así que "la Renta Garantizada no es un obstáculo para el empleo, todo lo contrario, incluye incentivos al empleo, está pensada para potenciar la incorporación al empleo y otra cosa es que en algunos sectores económicos pueda haber escasez de mano de obra, como se ha planteado en la agricultura". En este sentido, ha considerado que el principio de acuerdo alcanzado en Tudela entre el SNE y UAGN es "una buena vía de colaboración".

En cuanto a la pobreza infantil, ha destacado que "se está reduciendo" por "el aumento de los recursos a las familias más pobres" y también ha garantizado "hoy los controles son más extensos y eficaces que nunca". "Se revisan el 80% de los expedientes en momentos distintos a lo largo de su duración. Cualquier indicio que llega a la administración se revisa y la capacidad de detección de irregularidades se ha multiplicado por cuatro", ha argumentado.

Para Laparra, es "inadmisible" que "se transmita una imagen generalizada de fraude que está lejos de la realidad" y ha remarcado que "sólo un 6% de los expedientes han presentado una irregularidad y se ha actuado, extinguiendo la prestación". "La inmensa mayoría de los preceptores cumplen los requisitos y los compromisos", ha sostenido.

OLLO: "EXECRABLES DECLARACIONES"

Por su parte, la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, que ha sido preguntada por el grupo de Podemos-Orain Bai sobre esta misma cuestión, ha reprobado las "execrables" declaraciones de los representantes de UAGN que, según ha dicho, "no comparten ni los agricultores, ni los ganaderos, ni la sociedad".

Ha apelado a "la responsabilidad" de los representantes políticos y sociales y se ha mostrado "preocupada" por que "unas voces que representan formaciones políticas y sociales quieran convertir el drama de la migración en un elemento de confrontación partidista basado en la mentira y falta de rigor y sensibilidad". "Esto no es solo xenofobia, esto es aporofobia", ha sostenido.

UPN: "NO ADMITEN UNA CRÍTICA"

Por contra, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha censurado que el Gobierno foral "no admite una crítica" y se ha preguntado "cómo se va a mejorar algo cuando todo funciona de maravilla". "Con ustedes no se puede mejorar", ha reprochado al Ejecutivo foral, quien ha rechazado este "modelo de subsidio y no de inclusión social".

En opinión del parlamentario regionalista, "lo que hay que hacer es atraer a estas personas al conjunto de la sociedad, no darles el dinero y olvidarnos" y ha pedido "autocrítica" al Gobierno.

En representación del grupos de Podemos-Orain Bai, Rubén Velasco ha cuestionado las palabras del sindicato UAGN y ha considerado que "no pueden ser tan irresponsables". "Qué poco se cuestionan las ayudas públicas a las empresas, pero cuánto las de las personas que peor lo están pasando", ha aseverado.

A su juicio, "esta vez conviene no callarse porque callarse implicaría ser cómplices y contribuir a normalizar discursos cercanos a la xenofobia, racismo y ultraderecha".

Por su parte, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha considerado "lamentable y muy grave" el "ataque" del sindicato UAGN a la Renta Garantizada y ha defendido que se trata de "políticas eficaces en su objetivo central que es la lucha contra la pobreza".

"La ultraderecha está socavando en todo el mundo la democracia, sería trágico en Navarra que alguien esté utilizando la inmigración o la lucha contra la pobreza para socavar lo que tanto ha costado aquí", ha planteado.

