Actualizada 10/10/2018 a las 13:39

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado que "no ha habido ninguna comunicación" por parte del Ministerio de Hacienda en relación con los 113 millones de superávit que Navarra prevé gastar en inversiones financieramente sostenibles, inversiones que el Estado no ha autorizado oficialmente.



"De momento no hemos recibido ninguna noticia de Madrid, no ha habido ningún contacto, seguimos esperando respuesta por parte del Ministerio. No ha habido ninguna solicitud oficial de ninguna cuestión otra, ni ninguna comunicación oficial de autorización, no ha habido ninguna comunicación por parte del Ministerio, y esa es la situación", ha señalado María Solana a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.



La portavoz del Gobierno ha explicado que previsiblemente la ley foral por la que se aprueban los 113 millones de inversión, aprobada por el Parlamento de Navarra el pasado jueves, se publique este jueves. Ha considerado que "si la ley está publicada y entra en vigor", el Gobierno entiende que los ayuntamientos "podrán proceder" a poner en marcha las inversiones previstas en esa norma.



"La ley está aprobada, tiene un anexo que recoge una serie de actuaciones con una serie de partidas y la cuestión es si la autorización llega, en qué forma llega. Lo que cabe entender es que, si hay una norma que posibilita, lo suyo es trabajar en ese sentido y seguir hacia adelante. No sé quién será el encargado de decir si eso puede ejecutarse, en qué medida y de qué manera", ha indicado.



Así, ha señalado que "la pregunta debiera ser qué respuesta se va a dar del Gobierno del Estado a los ayuntamientos" y ha considerado que, "a priori", todas las actuaciones previstas en la ley "encajarían en la definición de inversiones financieramente sostenibles".



REUNIÓN ENTRE CHIVITE Y FOMENTO



Por otro lado, en relación con la reunión que van a mantener en Madrid la secretaria general del PSN, María Chivite, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la portavoz del Gobierno ha señalado que el Gobierno de Navarra no tiene información al respecto. "Nos lo contarán, otra cosa es que entendamos lo que nos cuenten, por nuestra incapacidad, seguramente", ha indicado.



Además, ha señalado que "llama la atención que el ministro sí tenga espacio en su agenda para encuentros de este tipo cuando el consejero Manu Ayerdi suele quejarse de la imposibilidad de poder concertar citas con este ministro y con otros". Ha precisado que actualmente Ayerdi está México "haciendo una labor de internacionalización y de profundizar en un desarrollo económico para esta comunidad" y que, por tanto, no ha podido "compartir" su valoración sobre este encuentro en la sesión de Gobierno.



Solana ha afirmado en todo caso que Chivite y Ábalos "están en todo su derecho" de reunirse, "es una reunión perfectamente entendible entre personas que pertenecen al mismo partido político".

