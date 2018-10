El fiscal superior de Navarra destaca el aumento de "los delitos de violencia de género"

Actualizada 09/10/2018 a las 14:14

El fiscal superior de Navarra, José Antonio Sánchez, ha señalado este martes que en 2017 ha visto "un aumento en los delitos de violencia de género y dentro de éstos, en los delitos de maltrato no habitual y de quebrantamiento de medidas cautelares de alejamiento o de prohibición de comunicación".



Así lo ha explicado Sánchez al entregar a la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, la memoria de la Fiscalía de Navarra correspondiente al año 2017; un informe en el que se constata la labor desarrollada por dicha Fiscalía a lo largo del año pasado en los distintos ámbitos jurisdiccionales en los que realiza su trabajo, dejando constancia de las cifras de los procedimientos en los que interviene el fiscal y de la evolución de la delincuencia a tenor de esos datos estadísticos. En la memoria también se recogen la composición y modificaciones habidas tanto en la plantilla de fiscales como en la Oficina Fiscal.



El fiscal superior de Navarra ha trasladado a Aznárez que "no ha habido prácticamente variación sustancial respecto al año anterior, aunque sí es cierto que cada vez se produce en esos procedimientos una mayor intervención del Ministerio Fiscal, fruto de las reformas legislativas habidas fundamentalmente en el año 2015", ha explicado.



Concretamente y en lo que respecta a las cifras más significativas que vienen a reflejar el volumen de trabajo, Sánchez ha precisado que se registraron en la Fiscalía durante el año 2017 un total de 28.371 procedimientos nuevos. Asimismo, destacan también los 3.100 escritos de acusación formulados, o la asistencia por el Fiscal a 3.479 juicios solo en el ámbito de la jurisdicción penal.



En la presentación de la memoria, Sánchez ha explicado que también se recoge la evolución cualitativa de los delitos, así, se ha visto "un aumento en el año 2017 en los delitos de violencia de género y dentro de estos en los delitos de maltrato no habitual y de quebrantamiento de medidas cautelares de alejamiento o de prohibición de comunicación".



A este respecto, la presidenta se ha interesado por el próximo señalamiento del TSJN respecto a los recursos contra la sentencia de 'La Manada' previsto para el próximo 7 de noviembre, y los plazos previstos para el conocimiento de dichos pronunciamientos. En este sentido, Aznárez le ha trasladado "la preocupación de la sociedad por la dilatación de algunos procesos", ha informado el Parlamento en una nota.



Sin embargo desde la Fiscalía se ha matizado que "en la memoria el 45% de los delitos que se juzgan se hacen como procesos rápidos, en los que apenas hay instrucción". "En otros casos el retraso también se da por los propios procesos técnicos que requiere la investigación en las que intervienen otros organismos y que requieren un tiempo más amplio para hacerla", ha aclarado.



En cualquier caso el tiempo medio de duración de un proceso judicial es de dos años, "mejor que en otras comunidades", ha precisado el fiscal superior, quien no obstante ha señalado que "lo ideal sería que en un año se finalizaran los procesos".



En la memoria que se ha entregado a la presidenta del Parlamento, se da también cuenta del funcionamiento interno de la Fiscalía, de la implantación en la Fiscalía del trabajo a través del sistema informático de gestión procesal, "llevando a cabo una transformación de gran calado en la forma de trabajar para tratar de cumplir el desiderátum de papel cero".

